Bayonne : une cérémonie de remerciements pour les quatre exilés qui ont sauvé un homme de la noyade

"La ville de Bayonne vous remercie". Jean-René Etchegaray, le maire de Bayonne, a salué ce mercredi l'acte héroïque des quatre exilés qui ont sauvé un homme de la noyade la semaine dernière à Bayonne . Bamba Arrouna, Kecouta Nomoko, Moussa Doumbia et Mamoutou Coulibaly ont été officiellement reçus par la municipalité, devant élus et journalistes, pour se voir remettre notamment l'attestation pour "acte de dévouement" que la ville a transmis à la Préfecture.

ⓘ Publicité

Le document est avant tout symbolique mais il pourrait permettre de faciliter l'intégration des deux majeurs de 32 et 26 ans qui ne disposent actuellement d'aucun papier. C'est en tout cas ce qu'espère le maire de Bayonne : "Ces deux migrants risquent à tout moment une possible reconduite à la frontière... J'espère que ce certificat leur servira". Sur la base de cette attestation, la Préfecture a notamment la possibilité de leur accorder exceptionnellement un titre de séjour dans les prochaines semaines.

Deux mineurs non accompagnés

La situation est plus claire pour l'avenir à court terme de Bamba Arrouna et Kecouta Nomoko, tous deux mineurs. Ils vont être pris en charge par les services du conseil départemental, comme le veut la procédure pour les "MNA", les mineurs non accompagnés.