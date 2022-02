Bayonne : une minute de silence pour l'hôpital public "malade"

80 soignants et agents du Centre hospitalier de la côte basque ont observé une minute de silence pour demander des moyens et du dialogue pour "sauver l'hôpital public qui se meurt".

Ils sont médecins, praticiens, infirmiers, aides-soignants ou agents administratifs, ils étaient 80 ce vendredi à la mi-journée réunis dans la cour de l'hôpital de Bayonne pour dénoncer la dégradation du système public et des conditions de travail. "Il y a une inadéquation entre une charge de travail de plus en plus importante et un effectif moindre" explique Agnès Monnier-Dutheil, praticien hospitalier en rhumatologie. "Le système était déjà dégradé avant la crise Covid, qui a fait l'effet d'une lame de fond qui a achevé de laminer un système déjà branlant."

Un collectif de praticiens

Le mouvement est parti d'Alsace et fait désormais tâche d'huile avec des minutes de silences observées chaque semaine à Caen, Grenoble, Besançon, ou encore Perpignan et Laval. Á Bayonne, des soignants ont crée une antenne du collectif "PH Horizon 2030", apolitique et en dehors de tous syndicats, qui regroupe des praticiens hospitaliers. Membre de ce collectif, Aurélie Valade, praticien hospitalier en pédiatrie, s'inquiète : "on est au chevet d'une structure malade. L'État met énormément de pression sur l'hôpital en rationalisant les soins et en cherchant la rentabilité". Ceux qui ont observé la minute de silence demandent à être écouté. "L'État doit écouter les agents de terrain et les intégrer à la réflexion. (...) L'argent injecté est nécessaire mais ce n'est pas la seule solution qu'on pourrait apporter pour redonner de l'attractivité à l'hôpital public" conclut Aurélie Valade.

"Cette minute de silence, c'est pour montrer à l'hôpital qu'on est inquiet" — Dr Aurélie Valade, praticien hospitalier en pédiatrie Copier

Les agents hospitaliers, soignants ou pas, demandent à être écoutés © Radio France - Oihana Larzabal

"L'idée, c'est de redonner aux soignants leur voix" — Dr Agnès Monnier-Dutheil, praticien hospitalier en rhumatologie Copier

Le collectif appelle à une nouveau rassemblement vendredi 18 février pour une minute de silence à 13h45 dans la cour du centre hospitalier de la côte basque à Bayonne, côté chapelle.