Marathon des Sables : Xina du Café des Pyrénées à Bayonne portera les couleurs de l'association "France Rein"

Xina, Xinaurria, (la fourmi en basque) dans le désert marocain. Le célèbre patron du Café des Pyrénées, Xina Dulong sera l'un des mille participants au Marathon des Sables, course mythique au coeur du Sahara. Au programme, 250 kilomètres à parcourir en sept jours, du 25 mars au 4 avril, en autosuffisance. Un véritable challenge pour lequel l'Ezpeletar d'origine se prépare depuis déjà plusieurs mois.

Une participation pour le compte de l'association France Rein

"Cette course, je suis tombé dessus quand j'étais ado, tout bêtement devant la télé (...) et quand j'ai vu cette course, je ne sais pas ça, moi, ça m'a parlé. J'avais 17 ans, j'en ai 48. Ça fait plus de 30 ans que je me dis il faut que je la fasse, il faut que je la fasse", explique Xina Dulong. Alors pour cette course, il s'est lourdement préparé. Des heures d'entraînement, et aussi un sac à préparer au millimètre. C'est une course en auto-sufissance, autrement dit, chaque coureur porte tout ce dont il a besoin sur ces sept jours. "Le sac doit pas faire moins de 6,5 kilos, et pas plus de 15 kilo" détaille-t-il, "moi je me suis entrainé avec un sac qui faisait 8, 9 kilos". A l'intérieur, nourriture, popote, sac de couchage, gourde, etc. Le contenu du sac, il l'a présenté à l'école publique d'Espelette, avec la course. Originaire d'Espelette, il voulait non seulement raconter ce challenge mais aussi parler de l'association pour le compte de laquelle il va courir : France Rein.

Xina Dulong a présenté la course, mais aussi montré le contenu de son sac avec lequel il va parcourir les 250 kilomètres. © Radio France - Anthony Michel

Parce qu'à travers cette course, Xina veut mettre le projecteur sur l'assocation France Rein et sur l'insuffisance rénale, maladie dont est atteinte son amie d'enfance Manue Meynier avec qui il a tout préparé. "Je suis tombée malade très jeune à l'âge de 13 ans. J'étais très active, sportive, je faisais beaucoup de natation. A ma rentrée en quatrième, j'étais hyper fatiguée" raconte Manue Meynier. "Mon insuffisance rénale était en fait en phase terminale." Elle explique que depuis elle a été greffée à deux reprises. " C'est une maladie sournoise, on ne sent rien, témoigne-t-elle. C'est une fatigue qui s'instaure ou qui peut arriver, même brusquement. C'est pour ça que je tiens à y sensibiliser via l'association France Rein." Main dans la main, ils ont tous les deux monté ce projet, sollicité de nombreux entrepreneurs et entrepreneuses locaux pour sponsoriser la course. Une cagnotte est par ailleurs en ligne. Elle a déjà réuni plus de 3.000 euros. Tous les dons seront reversés à l'association France Rein. Départ pour le Maroc, ce vendredi.