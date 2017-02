"Ça va mieux mais on emprunte toujours" P.Clément de la FDSEA lait en Sarthe

VIDEO : Pascal Clément, le président de la section laitière de la FDSEA de la Sarthe dresse le bilan de la crise.

Ça va un peu mieux pour les producteurs laitiers. Les prix remontent, mais pas encore assez pour équilibrer les comptes des exploitations. C'est ce que nous a dit ce mardi matin Pascal Clément. Le président de la section laitière de la FDSEA de la Sarthe était l'invité de France Bleu Maine.Le syndicat organise ce mardi une journée laitière à Mulsanne pour attirer des jeunes agriculteurs.

Les prix remontent moins vite en France que dans le reste de l'Europe

"On espère que ça vaut encore le coup d'être producteur de lait en Sarthe" souligne Pascal Clément, le président de la section laitière de la FDSEA de la Sarthe, "on y travaille mais il faut reconnaître que les deux années passées ont été extrêmement pénibles et difficiles. Aujourd'hui, les marchés se redressent notamment sur la matière grasse (beurre, crème fraîche), par contre, on voit un prix du lait qui remonte très timidement et c'est ça qui est regrettable. La France fait partie du redressement de ces marchés mais globalement le prix progresse moins vite en France que dans l'environnement européen. On nous fait état d'une négociation avec les transformateurs et les distributeurs qui restent compliquée, peu transparente et aujourd'hui on a un peu l''impression que les éleveurs laitiers pourraient encore en faire les frais cette année.

On est toujours obligé d'emprunter pour équilibrer les comptes

Pascal clément est éleveur de vache laitières près de Savigné l'Évêque et tous les ans : "je suis obligé d'emprunter pour boucler les comptes depuis deux ans de suite et ça ne durera pas longtemps ainsi, il n'y a pas d'activité économique qui puisse durer, accrocher à des prêts financiers. Pour rééquilibrer nos comptes avec mes deux associés, on a été obligé de faire un prêt de 30.000 euros. Sur 2016, on a vendu 27 centimes le litre notre lait. Aujourd'hui, on est à 31 centimes. Alors c'est mieux, mais c'est pas suffisant. Rappelons qu'en 2014, on a été payé 37 centimes donc on doit se rapprocher de ce prix.