"La Sarthe, 3ème département pour les violences sexuelles" E.Morin, le DDSP en Sarthe

VIDEO : Emmanuel Morin, le patron de la police en Sarthe revient sur les chiffres de la délinquance dans le département en 2016.

Les chiffres de la délinquance en Sarthe en 2016 viennent d'être présentés. Il y a des points positifs comme la baisse des vols par ruse, baisse également des vols de voitures et dans les exploitations agricoles. En revanche, les violences aux personnes sont en forte augmentation. Emmanuel Morin, le directeur départemental de la sécurité publique était notre invité ce lundi. Il revient sur ces différents résultats.

Les contrôles d'identité sont en augmentation

250 personnes ont manifesté samedi dernier au Mans contre les violences policières et la multiplication des contrôles d'identité. Pour Emmanuel Morin, le directeur départemental de la sécurité publique "on fait les contrôles d'identité là où on a des faits délictueux qui sont commis et sur réquisition du procureur. On cible les lieux les plus criminogènes. Effectivement, ces contrôles sur la voie publique sont en augmentation. Ces contrôles nous permettent de dissuader, de rassurer, et ça nous permet aussi d'interpeller certains délinquants qui sont recherchés ou encore de trouver des gens qui sont porteurs de couteaux, et donc de sécuriser le reste de la population".

La Sarthe, troisième département pour les violences sexuelles

L'un des points noirs des chiffres de la délinquance, c'est l'augmentation des violences sexuelles avec +40% en zone police (Le Mans, Coulaines, Allonnes). "Effectivement, sur la Sarthe, on a un taux élevé de violences sexuelles" poursuit Emmanuel Morin, le directeur départemental de la sécurité publique, "on est au troisième rang au niveau national. Il n'y a pas vraiment d'explication à ce fait. On a une brigade de la famille, anciennement brigade des mineurs qui est particulièrement efficace et très réactive aux signalements qui lui sont faits. Il faut savoir aussi que plus de 35% des mises en cause sont des violences sexuelles sur mineurs qui sont eux-mêmes des mineurs.

Des stupéfiants qui arrivent directement d'Amérique du Sud

"Effectivement, c'est l'une des particularités que l'on peut observer sur Le Mans, et qui touche aussi d'autres villes de l'Ouest de la France, il y a beaucoup de drogues et notamment de cocaïne qui arrive d'Amérique du Sud, que ce soit des Antilles ou de la Guyane" souligne Emmanuel Morin. "C'est du fait de la présence de nombreuses personnes issues de ces communautés. Les relais familiaux, amicaux qu'ils ont conservé leur permettent d'importer de la drogue facilement. Et effectivement, on a été appelé à démanteler des trafics".

Le développement de la vidéo-surveillance

"La video-surveillance est devenu un outil incontournable qui nous permet d'intervenir beaucoup plus efficacement" ajoute Emmanuel Morin, le directeur départemental de la sécurité publique. "Quand on est requis sur le 17 et que les faits se passent dans la zone surveillée, ça nous permet d'évaluer tout de suite ce qui se passe, de voir les auteurs, de les identifier et de les interpeller beaucoup plus efficacement. Il y a des choses qui sont à l'étude avec la mairie du Mans pour étendre les paramètres de vidéo-surveillance. Et puis, ce qui serait encore plus efficace, c'est que la vidéo soit veillée en permanence ce qui permettrait d'intervenir parfois avant même que l'on soit appelé".