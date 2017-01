300 transactions en 2016 et 915 locations chez le groupe Lelièvre

VIDEO : Xavier Lelièvre est le nouveau directeur du groupe Lelièvre. L'entreprise compte 170 salariés et 25 agences.

Xavier Lelièvre, le nouveau directeur général du groupe Lelièvre était notre invité ce mardi. Ce jeune entrepreneur qui aura 29 ans la semaine prochaine a pris ses fonctions au début de l'année 2017.

Une prise de fonction logique

"C'était dans l'ordre des choses que je reprenne la société mais pas forcément aussi vite" nous dit Xavier Lelièvre, le nouveau directeur général du groupe Lelièvre. "Non je n'ai pas fais de jalou dans la famille; je m'entends très bien avec mes frères et sœurs mais ils sont plutôt dans le domaine médical. Moi, je suis dans l'entreprise depuis que je suis tout petit, la plupart des salariés m'ont vu grandir et après j'ai fait une formation dans le but d'intégrer le groupe. J'ai fait une prépa sur Paris, (...) une formation en expert-comptable. Je voulais vraiment être armé et après les choses ont fait que mon père m'a confié des missions et j'y ai pris goût. J'ai vraiment adoré l'immobilier, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, je souhaite continuer à développer ce qui est en place et on va développer les métiers de l'immobilier".

Pas d'inquiétude pour 2017

"En 2016, on a réalisé 300 transactions 900 pour les locations" souligne Xavier Lelièvre. Les taux de l'immobilier ont été bas, ça a permis de dynamiser le marché surtout sur le deuxième semestre 2016. On est sur une bonne lancée pour 2017 et j'espère que le marché de l'immobilier va continuer à se développer". Aujourd'hui, près d'un tiers des transactions se font directement entre le vendeur et l'acheteur via un notaire mais sans agence. Pour Xavier Lelièvre, "la plus value d'une agence immobilière, c'est le conseil et c'est important d'être accompagné".