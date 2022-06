Beach Sport Festival: c'est en juillet à Saint-Laurent-du-Var

La mairie de Saint-Laurent-du-Var croit en son littoral. Du coup après la réfection du bord de mer par un lifting de la promenade des Flots Bleus, la municipalité la peuple et la fait vivre. C'est ainsi qu'à partir du 1er juillet va se dérouler la première édition du Beach Sport Festival. En fait, 24 jours durant lesquels 5 disciplines de plages vont se succéder à travers des tournois nationaux et internationaux, des matchs d'exhibition et des découvertes. Pour ce faire, 5300 m2 de sable ont été apporté, 4 terrains de Beach Volley seront dressés dont un terrain multisport qui sera mis en place entouré par 4 tribunes pouvant accueillir 1000 spectateur. Le tout pour une succession de sports fun et nouveaux.

De la lutte de sable

Il y aura tout d'abord (du 1er au 2 juillet) de la lutte de sable. Carrément la coupe du monde de ce sport avec forcément les meilleurs mondiaux.

Du footvolley

Suivra le 3 juillet un tournoi de Footvolley. Un sport spectaculaire que d'anciens footballeurs pratiquent avec plaisir. Un certain Hugo Lloris devrait y faire un tour.

Du Beach Tennis

Du 6 au 10 juillet, place au Beach Tennis Summer Tour. Tournoi de haut niveau pour un tout jeune sport que la Fédération Française de Tennis veut porter. Les investissements de la FFT sont énormes et la nouvelle direction croit dans ce sport de plage pour garder ses licenciés les jours de chaleur et pendant les vacances. Le Beach Tennis plait, le matériel se développe et les curieux se multiplient. A Saint-Laurent-du-Var, on aura alors un aperçu de ce qui se faite de mieux.

Du Beach Rugby

Ensuite, place du 22 au 24 juillet au Beach Rugby. Plus de 18 équipes de jeunes qui viennent pratiquer un dérivée du rugby, permettant ainsi de continuer à jouer l'été. La Fédération Française de Rugby ne soutient plus autant la pratique mais continue quand même à s'y intéresser et à la valoriser auprès de jeunes surtout.

Du Beach Volley

Enfin du 12 au 17, le sport roi des plages, le Beach Volley posera ses valises à Saint-Laurent-du-Var avec carrément les finales du championnat de France. 32 équipes seront présentes, les meilleurs de l'hexagone afin de démontrer que ce sport olympique n'est pas qu'aux couleurs brésiliennes mais peut aussi se décliner en bleu, blanc et rouge.