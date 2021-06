Beach volley, pédalo et fanzone pour l'Euro parmi les festivités de l'été à Périgueux

Le programme est bien plus fourni que l'année dernière. L'été approche, et il sera plus festif que le précédent, malgré quelques concessions en raison de la situation sanitaire. La nouveauté, c'est l'aménagement des quais de la rivière l'Isle, au pied de la cathédrale. Du 14 juillet au 15 août, le site va être transformé en une véritable "base de loisirs" selon la mairie.

Au menu : sur terre d'abord, un terrain de beach volley, du mobilier urbain installé pour se reposer, des parasols, des baby-foot,... Sur l'eau, du canoë, mais également du paddle et des pédalos, qui seront mis à disposition par la mairie. "Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges, résume Rodolphe Delcros, adjoint à la Culture. On va vraiment proposer une multitude d'activités, du sport, mais aussi de la détente".

C'est la première fois que les quais sont réaménagés pour l'été. Et la mairie entend pérenniser cette nouveauté. © Radio France - Henri Stassinet

Une fanzone au parc Gamenson pour l'Euro

Ce début d'été sera aussi synonyme d'Euro de football. Pour l'occasion, la mairie va installer une fanzone au parc Gamenson. Un écran géant sera positionné pour les phases de qualification des Bleus. "Il sera possible de s'asseoir. On pourra circuler dans l'espace en remettant bien son masque", explique le membre du Conseil municipal.

Pour le protocole sanitaire, la municipalité est actuellement en discussion avec la préfecture. On ne connaît pas encore la jauge, le nombre de personnes qui sera autorisé.

Quatre films projetés gratuitement en plein air

Le cinéma pourra aussi se vivre en plein air cet été à Périgueux. Quatre films vont être projetés, gratuitement, aux parcs de Vésone et Gamenson, tous autour de la bande dessinée, un thème qui reviendra souvent en juillet et en août à Périgueux. Ainsi, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre sera diffusé le 16 juillet, le Disney Coco le 23 juillet, Le Chat du Rabbin le 6 août et enfin, le 13 août Le Roi Lion.

Pas moins de 450 rendez-vous proposés

Et ce n'est pas tout. Au total, près de 450 rendez-vous sont proposés en juillet et en août. Des incontournables, qui font leur retour après une année secouée par la crise sanitaire. Deux festivals : Mimos, dédié aux arts de rue, au tout début de l'été, du 7 au 10 juillet. Et pour clore la saison estivale, Sinfonia, consacré à la musique baroque, du 21 au 28 août. Périgueux abritera également tout l'été cinq expositions.

Il y a cet été un absent. Les Nuits Gourmandes sont de nouveau annulées, pour la deuxième année consécutive. Une décision de la préfecture à cause des mesures sanitaires. La mairie compte bien l'organiser dès que possible.