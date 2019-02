Béarn : à Lasseube, une vidéo sur le net a eu raison du désert médical

Lasseube montre l'exemple pour sortir d'une situation de désert médical. Ce mercredi, la ministre de la santé Agnes Buzin a présenté son projet de Loi sur la Santé. Avec un dispositif pour lutter contre les déserts médicaux. En Béarn, à Lasseube, fin 2017, il n'y avait plus qu'un médecin. A l'initiative du pharmacien, pour convaincre des médecins de s'installer à Lasseube, la commune a fait une vidéo qui a fait le buzz sur internet. Un clip qui nous avons relayé sur France Bleu Béarn.

Aujourd'hui à Lasseube il y a quatre médecins, dont trois nouveaux qui se sont installés dans une maison de santé toute neuve qui abrite les cabinets de médecins, trois infirmières, la pharmacie et aussi deux kinés, deux orthophonistes et un réflexologue.

Nous ne sommes plus un désert médical. Vous avez une école, un collège, une maison de santé, des commerces. Il y a les ingrédients pour accueillir une population qui aime la ruralité mais qui veut avoir tous les serives — Le maire de Lasseube

C'est le jeune pharmacien de Lasseube, Julien Bugnon qui est à l'initiative de cette maison de santé. Il est allé trouver le maire en 2013 pour lui parler de cette idée. Pour lui c'était le seul moyen de survivre professionnellement. Aujourd'hui, il survit. Mieux, il vient d'embaucher une pharmacienne.

L'objectif c'était sauver le système médical de Lasseube, et on y est clairement arrivé. C'est aussi bien que dans un centre ville, avec la vue sur les Pyrénées en plus — Le Pharmacien