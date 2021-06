Des cafés-mémoire itinérants pour soutenir les malades d'Alzheimer et leurs aidants en Béarn

L'antenne des Pyrénées-Atlantiques de l'association France Alzheimer organise depuis jeudi 10 juin des cafés-mémoire itinérants dans la vallée d'Ossau. L'objectif, réunir des malades et leurs aidants autour d'un spécialiste et d'une psychologue pour échanger ensemble.

L'association France Alzheimer Pyrénées-Atlantiques se déplace au plus près des malades et de leurs aidants.

Se retrouver pour échanger sur la maladie. L'association France Alzheimer Pyrénées-Atlantiques organise depuis jeudi 10 juin des cafés-mémoire. Le premier thème abordé, "Comprendre la maladie, comment la diagnostiquer et où se diriger". Suivront dans les prochaines semaines d'autres rencontres dans la vallée d'Ossau. Autour d'un spécialiste, d'une psychologue et de bénévoles, ces moments conviviaux ont pour vocation de permettre aux malades et à leurs aidants de s'informer, mais aussi de mettre des mots sur le quotidien et sur les souffrances.

Raconter son histoire

L'un des objectifs de ces cafés-mémoire, c'est de pouvoir échanger autour de son vécu. Qu'on soit d'ailleurs malade, ou aidant. Annie a 88 ans. Elle écoute avec beaucoup d'intérêt les paroles du gériatre qui mène la réunion. Elle acquiesce même souvent comme s'il était en train de raconter sa propre histoire à elle. Elle s'occupe de son mari touché par Alzheimer, un quotidien parfois éprouvant. "Il ne veut pas écouter, un jour il mange, le lendemain .... Il veut toujours partir, des petites choses, méchantes des fois. Il ne me reconnaît pas, il ne reconnaît pas la famille. C'est dur, explique Annie, c'est dur quand vous entendez "Et vous, madame, qu'est-ce que vous faites ?", alors qu'on est mariés depuis 64 ans... C'est dur."

Annie, 88 ans, raconte son quotidien d'aidante. Copier

Des rencontres aussi destinées à ceux qui sont atteints de la maladie. Durant cette première réunion, c'est le cas de Michèle, 83 ans. Elle a été diagnostiquée il y a environ trois ans. Elle est venue au café-mémoire pour tenter de comprendre ce qu'il se passe en elle. Pour le moment, elle garde le moral, la maladie avance lentement. "Pour l'instant ça va, je fais le ménage, je fais la cuisine, ça n'évolue pas trop vite. J'ai des dames qui viennent pour ma mémoire. Pour l'instant, elle n'évolue pas trop. Je n'ai pas trop d'oubli, c'est stable.", décrit Michèle. "J'ai une maman qui a eu la maladie d'Alzheimer, qui n'était pas avec moi. Et quand on l'a récupéré, elle était vraiment... c'était un légume. On n'a rien pu faire."

Michèle, 83 ans, est atteinte par la maladie d'Alzheimer depuis 3 ans. Copier

Les rendez-vous à venir

Les prochains cafés-mémoire auront lieu à Arudy le vendredi 18 juin sur le thème de l'aide à domicile ; à Laruns, le vendredi 2 juillet sur le rôle des aidants ; et une nouvelle fois à Arudy le 15 juillet où il sera question de comprendre la maladie. Ces rencontres reprendront après l'été, à la rentrée de septembre.

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, l'association met en place des navettes gratuites aller et retour entre le lieu de résidence et l'endroit de ces rencontres.

Pour se renseigner ou pour s'inscrire, il suffit de joindre le 05 59 04 41 09 ou le 06 83 78 40 67.