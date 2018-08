Un seul magasin du Béarn, l'Intersport de Lons, a finalement pu proposer à ses clients le maillot des Bleus orné des deux étoiles. Et cela suffisait au bonheur des premiers arrivés.

Lons, France

Il y avait bien des maillots deux étoiles de l'équipe de France à vendre ce vendredi en Béarn. Pour ça, il fallait se rendre à l'Intersport de Lons où huit maillots attendaient les plus rapides. Effectivement il y avait une bonne dizaine de personnes à l'ouverture, dès 10 heures... Sauf qu'à ce moment-là le camion de livraison n'était pas encore passé au magasin...

Les prochains maillots attendus à partir de mardi

C'est finalement peu après midi que les tuniques ont été installées en rayon. Venue d'Orthez, Juliette n'a pas attendu plus longtemps pour s'emparer d'un des maillots. "C'est un cadeau pour un copain, explique-t-elle. J'espère que ça va lui faire plaisir, il est redevable à vie maintenant !" Peu de temps après, Loïc, 16 ans, attrape à son tour un maillot. Après un essayage devant le présentoir, de peur de s'éloigner, il se décide à débourser 85 euros : "J'ai appelé un peu partout et quand ici ils m'ont dit qu'ils l'avaient je me suis précipité".

Les huit maillots disponibles, tous en taille adulte, sont partis vite. "C'est carrément un soulagement, on l'attendait avec impatience, raconte Yvan Oniskiewicz le directeur du magasin. Quand on l'a déballé du carton c'était malgré tout une petite émotion de le voir enfin avec les deux étoiles, ça rappelle la Coupe du monde et ça amène de la joie".

Les autres enseignes du Béarn espèrent maintenant que ces maillots tant attendus par leurs clients arriveront mardi prochain.