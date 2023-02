Béarn : une brebis retrouvée morte à Lys, le loup à nouveau soupçonné

Le loup a-t-il encore sévi en Béarn ? La question se pose dans le petit village de Lys, entre Sévignacq-Meyracq et Bruges-Capbis-Mifaget, après qu'une brebis a été retrouvée morte dans le champ d'un particulier, chemin d'Ossau. Elle se trouvait avec une autre bête dans un petit enclos, mais le prédateur ne s'est attaqué qu'à un seul animal sur les deux.

Une seule brebis sur les deux qui se trouvaient dans l'enclos a été en partie mangée - Labourdette

Il aurait sauté par-dessus la clôture, avant de s'attaquer à la brebis, pour la laisser à moitié mangée sur place. Le propriétaire soupçonne le loup, mais n'exclut pas non plus la thèse du chien sauvage. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première attaque dans le secteur. Au cours de l'année 2022, il y a eu plusieurs brebis ou troupeaux attaqués, dans le secteur de Bruges, et dernièrement en décembre à Arros-de-Nay .

"On a peur, mais que voulez-vous qu'on fasse ?" déplore le propriétaire, qui n'est pas berger, et possédait uniquement quatre bêtes dans un petit champ près de chez lui pour les tondre. Ce qui lui fait peur et l'intrigue surtout, c'est que l'attaque a eu lieu dans une zone habitée, avec des maisons à quelques mètres seulement de là où la brebis morte a été retrouvée.