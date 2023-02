Béarn : un gros câble coupé, près de 6.500 foyers privés d'internet

Entre 6.400 et 6.500 foyers ont été privés d'internet en Béarn ce mercredi. La communication d'Orange explique que cette panne d'internet est liée à une "coupure fibre entre Aubertin et Saint-Faust". Concrètement, un gros câble aurait été coupé et depuis 11h30, de nombreuses communes n'ont plus eu d'accès à internet. Les équipes d'Orange ont été dépêchées sur place pour identifier et résoudre le problème.

12 communes touchées