Béarn : une vingtaine de gilets jaunes rassemblés ce samedi matin à Lons

C'est une "action visibilité" qui était prévue ce samedi matin. Les gilets jaunes des Pyrénées-Atlantiques se sont réunis vers 9h30, près de Pau, sur le parking de l'hypermarché Géant Casino de Lons. L'objectif était de "défendre votre pouvoir d'achat, nos droits sociaux (retraite, chômage, etc), défendre nos institutions et, administrations de proximité (santé, emploi, impôt, enseignement...), nos libertés fondamentales." Le gouvernement mène actuellement un projet de réformes de retraites et l'inflation continue d'avoir des conséquences sur le pouvoir d'achat et sur la hausse des prix du carburant dans les stations-services.

