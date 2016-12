Béarn : voici le top 12 des infos et vidéos qui vous ont fait réagir sur Facebook en 2016

La Honhada chantée au salon de l'Agriculture, Hestiv'Oc, l'homme du Hameau à Damien Fèvre, le clip de Lasseube pour trouver un médecin, le procès Alexandre à Pau... Voici le top 12 des sujets qui vous ont fait le plus réagir sur la page Facebook de France Bleu Béarn et francebleu.fr en 2016.

Découvrez le classement des actus les plus lues, partagées et débattues sur la page Facebook de France Bleu Béarn.

1. La Honhada

Hohna Section, nous sommes là / Cette chanson, rien que pour toi / Comme immortels, à tes côtés / Toujours fidèles, en amitié ! Le 3 mars, l'hymne de la Section Paloise, la Honhada, retentit dans les allées du salon de l'Agriculture. C'est la troupe Arraya qui régale.

La Honhada encore, ici au stade du Hameau le 6 décembre avant la rencontre contre Clermont, aura récolté tous vos suffrages. Un moment émouvant.

2. La crise agricole

Le 25 février, à deux jours de l'ouverture du salon de l'Agriculture, les Jeunes Agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques installent un "salon de la crise" à l'hypermarché Leclerc de Pau Université pour montrer qu'au delà de la belle vitrine offerte par la plus grande ferme de France, il y a des paysans qui souffrent.

3. Hestiv'Oc

18 août 2016 : le coup d'envoi d'Hestiv'Oc est donné : plusieurs milliers de personnes rassemblées place Royale pour écouter les discours officiel en "lenga nosta", entonner ensemble quatre chants béarnais, et revêtir le traditionnel foulard jaune, symbole du festival.

4. Noyade dans le gave, le choc à Jurançon

Le 18 juillet, un garçon de 15 ans meurt noyé dans le gave près de la base d'eaux-vives de canoë à Jurançon. "C'était un garçon très gentil, une pâte", dira son ancien entraîneur qui a accouru en apprenant la nouvelle.

5. L'hommage du Hameau à Damien Fèvre

Natif de Dijon, Damien Fèvre était arrivé à la Section Paloise il y a quatre ans. Il meurt le 11 mars 2016 d'un cancer du poumon. La maladie a été foudroyante. Touché, le public du stade du Hameau lui rend hommage une semaine plus tard.

6. Ils tombent en panne après avoir fait le plein

Une mésaventure abracadabrantesque !

7. Lasseube fait le buzz dans un clip

Vous avez beaucoup aimé l'initiative de Lasseube, dont le clip diffusé sur internet début novembre pour séduire des généralistes et les convaincre de venir s'y installer a été vu plus de 8000 fois. "Lasseube c'est le paradis. Y a tout ce qu'il faut ici : la montagne, la mer, et pleins de patients, c'est garanti."

8. Une passerelle à travers le temps et au dessus des gorges d'enfer

Une passerelle entièrement sécurisée, mais avec une vue stupéfiante.

9. Le fugitif se rend à la justice

Le 25 août, vers 22h15, avenue Jean Mermoz à Pau, une banale dispute à un feu rouge entre deux automobilistes se solde de façon dramatique. Un Dacquois de 29 ans est tué d'un coup de couteau en plein coeur. L'auteur prend la fuite. Frédéric de Chérancé se rendra une semaine plus tard à l'entrée du tunnel du Somport.

10. Migrants

Mardi 25 octobre, 40 migrants arrivent au centre de Beterette de Gelos, après une nuit de voyage depuis la jungle de Calais, démantelée. L'information provoque de nombreuses réactions sur notre page Facebook.

11. Incendie des Galeries Lafayette à Pau

Dans la nuit du 4 au 5 avril, le bâtiment des Nouvelles Galeries sur la place Clemenceau à Pau est entièrement détruit par les flammes. Les images sont impressionnantes. Les Galeries décideront de s'implanter au centre Bosquet.

12. L'affaire Alexandre devant la justice

Le 16 juin, le verdict tombe dans l'affaire Alexandre Junca après un procès éprouvant, cinq ans après les faits. La fin d'un long parcours judiciaire pour cette affaire qui avait alors suscité une énorme émotion en Béarn. Seul un condamné, Claude Ducos, fera appel.

