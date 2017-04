Béatrice Pavy-Morançais : "F.Fillon est celui qui a le meilleur programme".

VIDEO : Béatrice Pavy-Morançais, la présidente de la fédération Les républicains en Sarthe revient sur la campagne de la présidentielle.

Béatrice Pavy-Morançais était notre invitée ce lundi sur France Bleu Maine. La présidente de la fédération "Les Républicains" revient sur la campagne de la présidentielle.

Le vote des jeunes vers le FN ne m'étonne pas

Selon le centre de recherches politiques de Sciences Po, 29% des jeunes qui voteront pour la première fois à la présidentielle ont choisi Marine Le Pen. Et ils le disent haut et fort quand on les interrogent dans les rues du Mans. Pour Béatrice Pavy-Morançais, la présidente de la fédération Les républicains en Sarthe, "ça ne m'étonne pas mais ça m'inquiète car c'est un message que l'on entend régulièrement quand on rencontre les jeunes. Marine Le Pen a dédramatisé le vote en sa faveur. Il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus parce qu'ils ont des difficultés à accéder à un emploi, à trouver un logement. Et le fait que Marine Le Pen parle très régulièrement de la préférence française. Cela tente les jeunes à voter FN.

Je soutiens haut et fort le programme de F.Fillon

"Aujourd'hui, je trouve que l'on relaie beaucoup les concerts de casseroles lors des meeting de François Fillon, alors qu'il y a un véritable travail de fond sur le programme" poursuit Béatrice Pavy-Morançais, la présidente de la fédération Les républicains en Sarthe. La semaine dernière lors de son déplacement au Mans, Dominique Bussereau soulignait qu'il était plutôt croyant que pratiquant en faisant allusion à son soutien un peu lointain à François Fillon. Pour Béatrice Pavy-Morançais, c'est beaucoup un soutien beaucoup plus affirmé : "je suis croyante et pratiquante; je vois sur le terrain que l'on a beaucoup de soutiens très très discrets. Il y a eu les affaires certes, mais chacun est persuadé que le programme de François Fillon est celui qui correspond le mieux pour sortir la France de cette ornière".