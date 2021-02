Beau temps et menace de reconfinement : c'est la ruée dans les jardineries drômoises

Beaucoup de monde ce vendredi 26 février 2021 dans les jardineries drômoises. Chez Botanic sur le plateau des couleurs à Valence, les vendeurs sont bien occupés.

La douceur, le soleil et la menace d'un confinement le week-end poussent les Drômois dans les magasins de jardinage. "Je viens chercher un piochon pour jardiner" explique David : "il fait beau, on va envie de jardiner et surtout on pense bien qu'on sera de nouveau confiné à partir du week-end prochain". "On va commencer à planter les salades, on va démarrer le potager, on est prêt, opérationnel" assure Gérald.

"Les gens ont besoin d'air, de bien-être, de détente" - Maud Léger, directrice du magasin Botanic à Valence

"Les fleurs, la verdure ça fait du bien au moral et ça occupe ; vraiment ça change les idées et on en a vraiment besoin en pleine crise sanitaire" explique Françoise, un bougainvillier dans son chariot.