"Il n’y a jamais eu de tradition autour de la crèche à la mairie de Beaucaire", selon Nicolas Cadène

Le Conseil d’État l’a rappelé au maire de Beaucaire cette semaine : la crèche qu’il a fait installer sous le porche de l’hôtel de ville à Noël 2017 et Noël 2018, n’avait rien à y faire, au regard de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État. La jurisprudence qui est née de ce texte considère que "l’installation d’une crèche par une personne publique n’est en principe pas conforme au principe de neutralité, sauf si des circonstances particulière permettent de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif".

ⓘ Publicité

C’est précisément sur ce point que Julien Sanchez s’appuie pour défendre la légitimité d’une crèche à l’entrée de la mairie. "C'est nos traditions, on est en Provence. Et une crèche provençale, c'est des santons, c'est l'histoire et la culture. Et je crois qu'elle s'inscrit dans un cadre festif", déclarait, ce jeudi matin, sur France Bleu Gard Lozère (FBGL), l’élu du Rassemblement national. Or, c’est précisément sur ce point que l’ancien rapporteur de la laïcité, le Gardois Nicolas Cadène, contredit le maire de Beaucaire, ce jeudi sur FBGL. Dans cette ville, "Il n’y a jamais eu de tradition autour de la crèche à la mairie de Beaucaire".

Interview et débat avec les auditeurs en réécoute, ici :

loading

Ce vendredi matin, Julien Sanchez et Nicolas Cadène ont prolongé le débat, par tweets interposés.