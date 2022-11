Beaucaire : "À un moment où on accueille des migrants à Toulon, on peut accueillir des santons dans la mairie"

Julien Sanchez, maire de Beaucaire et vice-président du Rassemblement natinal (RN).

Julien Sanchez persiste et signe. Une crèche sera bien installée pour les fêtes de Noël, dans le hall de la mairie de Beaucaire. "__Bien sûr qu'elle y sera, martèle l'élu, ce jeudi matin, sur France Bleu Gard Lozère. Tout simplement parce qu'une exposition, c'est de la culture, c'est de l'art", argumente le maire, récemment nommé vice-président du Rassemblement national (RN). Des propos qui interviennent au lendemain d'une décision du Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative du pays estime que les crèches installées en 2017 et 2018 n'auraient pas dû l'être.

Cette décoration fait l'objet de nombreux débats. Certains voient en elle une représentation religieuse, qui n'a pas sa place dans l'espace publique. D'autres y voit une tradition qui est sortie du cadre religieux pour s'ancrer dans la culture populaire. "À une époque où on accueille des migrants dans le port de Toulon, on peut accueillir des santons dans la mairie de Beaucaire", martèle l'élu RN.

Pour contourner l'interdiction du Conseil d'État, Julien Sanchez l'assure. La crèche de Noël 2022 ne ressemblera pas à celles mises en causes. "Ce sera, dit-il, une autre scène. Et on ne peut pas préjuger de son caractère légal ou illégal."