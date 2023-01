"Beaucoup arrêtent avant la retraite", la difficulté des carrières longues dans les salons de coiffure

Elisabeth Borne a présenté ce mardi 10 janvier le projet de réforme des retraites promise par Emmanuel Macron, qui suscite déjà de vives réactions . Les syndicats ont d'ore et déjà annoncé une journée de mobilisation le 19 janvier prochain . Dans les grandes lignes du texte : l'âge de départ à la retraite est repoussé à 64 ans, il faudra avoir cotisé 43 ans dès 2027 au lieu de 2035 pour une retraite à taux plein et le dispositif "carrières longues" sera révisé "pour qu'aucune personne ayant commencé à travailler tôt ne soit obligée de travailler plus de 44 ans", indique Elisabeth Borne.

ⓘ Publicité

Sur ce dernier point, les coiffeurs sont notamment concernés, eux qui débutent leur activité aux alentours de 16 ans. "Ça m'aurait paru compliqué en fait de prolonger encore l'âge de départ à la retraite, quand on voit que déjà dans notre secteur, beaucoup arrêtent avant d'arriver à l'âge de la retraite. Parce que même vers 30-40 ans, il y a des problèmes de maladie", réagit Céline Lainé, gérante du "Salon d'Issy" à Issy-les-Moulineaux.

Changement de matériel pour contourner la pénibilité

Parce que si la coiffure ne fait pas officiellement partie des métiers qualifiés de pénibles, dans les faits, c'est le cas. "Il y a de la pénibilité au niveau des stations debout, du piétinement, des problèmes de circulation sanguine, des problèmes de troubles musculosquelettiques. Beaucoup de mouvements répétitifs...", détaille Céline Lainé.

Elle-même déjà confrontée à des problèmes au niveau d'une épaule, elle a subi plusieurs infiltrations, alors pour faire face et anticiper, elle a fait changer en décembre le matériel de son salon de coiffure, notamment ses bacs à shampoing : "C'est pour justement les problèmes de troubles musculosquelettiques, les bacs se lèvent entièrement et s'adaptent à la taille du coiffeur, ça évite d'avoir les bras en l'air. Tout ça, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. On a aussi changé les sèche-cheveux, ils sont assez légers, pour que ce soit plus confortable pour nous."

Une manière de contourner le problème, mais dans un monde idéal, ce que Céline Lainé souhaiterait c'est "abaisser le nombre d'année de cotisations à 40 ans" pour les carrières longues, mais elle le concède "d'ici à ce que je prenne ma retraite, il y aura encore sûrement beaucoup de projets de réforme, donc ça reste encore assez abstrait."