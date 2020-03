Coronavirus et confinement : le Préfet du Finistère répond à vos questions sur France Bleu

Les annonces du président de la République Emmanuel Macron nous demandant, dès midi ce mardi de rester confiné à la maison suscitent de nombreuses inquiétudes, de nombreuses interrogations aussi.

Le Préfet répond à vos questions en direct

Pour vous répondre, le Préfet du Finistère Pascal Lelarge est invité de France Bleu Breizh Izel, ce matin. Il répondre à toutes vos questions entre 9h et 10H.

On n'a pas le choix

Depuis ce matin, vous êtes nombreux à nous poser des questions à l'antenne. Bertrand est artisan couvreur à Pontivy : "On s'attendait un peu à ça mais c'est très dur, _c'est très dur_. En plus on sort d'une période de très mauvais temps." Avec ses 8 salariés, Bertrand va organiser une réunion ce matin et commencer les démarches pour voir comment il va pouvoir payer les salaires en fin de mois. "Il ne faut pas rester attendre, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis un peu plus compréhensif ce matin qu'hier soir, je m’aperçois qu'on n'a pas le choix mais on a du mal à se mettre ça dans la tête."

Beaucoup d'interrogations concernant les activités "essentielles" à la vie courante

Maxime à la Roche Derrien est marin pêcheur, il est parti en mer à 2h30 ce matin et nous explique "nous en tant que pêcheur on ne sait pas trop où on en est, on est dans le flou total. On ne sait pas si le poisson va aller à la criée, comment ça va se passer avec les grandes surfaces ? Si on a une activité de strict nécessité ou non ?"

Même questionnement pour Daphnée, livreuse de journaux au Faouët, elle a travaillé cette nuit entre 2h et 7h et elle s'interroge sur France bleu : "on n'est pas vraiment au courant pour la suite, _on le saura au dernier moment_."

Marie de Concarneau est inquiète pour le mari de sa belle-fille, il est soudeur dans une grande entreprise de réparation navale et doit aller travailler malgré le confinement car "c'est une activité essentielle, il doit faire des réparations pour l'armée."

Comment ça se passe en chèque emploi service?

Hélène, conductrice de taxi dans le nord Finistère, nous explique "sur 4 on est 2 à aller travailler pour les urgences uniquement et on écoute ce qu'on nous dit, _on suit les consignes_." Nathalie à Penmarc'h "je suis femme de ménage chez des particuliers et je me demandais s'il fallait aller travailler et comme je suis payée en chèque emploi service comment ça va se passer ?"

Les accueils des services publics sont fermés

Ben a un rendez-vous à la sous-préfecture de Brest pour son permis de conduire mais les préfectures et sous-préfectures sont fermées jusqu'à la fin du confinement. Même situation pour Chantal de Landivisiau qui avait rendez-vous pour ses papiers de retraite. Nicole à Paimpol s'interroge elle pour le ramassage des ordures ménagères. Quant à André, bénévole don du sang à Lorient, il s'inquiète car il observe une baisse de « 25% du don du sang. Nous avons une grande collecte de sang le jeudi 19 mars prochain et je me pose la question comment vont faire les gens pour venir donner leur sang ? »

Pour répondre à toutes ces questions, le préfet du Finistère Pascale Lelarge est en direct sur France Bleu Breizh Izel dès 9h au 02.98.53.65.65.