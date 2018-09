Poitiers, France

Il y avait beaucoup de monde dimanche 09 septembre au parc des expositions de Poitiers. Les associations poitevines y ont fait leur rentrée, 400 étaient présentes pour préparer les inscriptions. Avec du choix par exemple des sports collectifs, du crique, du yoga ou des associations humanitaire.

C'était aussi l'occasion de découvrir des sports innovants comme le kin-ball et le tchoukball. Le premier est un sport qui se joue sur un demi terrain de hand. "Trois équipes s'affrontent avec un ballon de 1 mètre 20 de diamètre, et l'objectif est de ne jamais le faire tomber" explique Noémie. Le tchoukball est lui un sport qui mélange le hand, le volley et la pelote basque. "Il faut lancer le ballon dans un des deux trampolines inclinés en fond de terrain, et attendre qu'il rebondisse pour le récupérer" résume Milène, joueuse.

Le club de kin-ball existe depuis trois ans à Poitiers. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

3000 associations présentes à Poitiers