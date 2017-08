Beaucoup de monde attendu à Amboise pour les obsèques de Gonzague Saint-Bris

Les obsèques de Gonzague Saint-Bris ont lieu ce lundi à 14h à Amboise en la Collégiale Saint-Denis. La cérémonie religieuse sera sonorisée pour tous ceux qui ne pourront pas entrer dans l'église.

Les obsèques de Gonzague Saint-Bris se déroulent ce lundi après midi à Amboise. Le romancier et journaliste s'est tué la semaine dernière dans un accident de la route en Normandie. Il était âgé de 69 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera à 14h en la Collégiale Saint-Denis. On attend énormément de monde dans cette église qui peut accueillir 700 à 800 personnes, d'ailleurs, la cérémonie sera sonorisée à l'extérieur pour celles et ceux qui ne pourront y entrer.

La ville d'Amboise qui du coup va connaître ce lundi une forte affluence, c'est aussi le pont de l'assomption et la foire aux vins dans la commune. Il vous est donc conseillé de laisser votre voiture sur les parkings de la place du marché et de vous déplacer à pied, de nombreuses rues seront fermées à la circulation, les stationnements interdits le temps de la cérémonie, d'autant que le parcours du cortège funèbre se fera à pied entre l'église et le cimetière des Ursulines distant d'environ 500m.

Sachez que des registres de condoléances seront installés sur le parvis de la collégiale. Quelques personnalités sont attendues sur place. Ce qui est sûr c'est que la ministre de la culture ne fera pas le déplacement. Elle sera représentée par quelqu'un de la direction régionale de la culture.