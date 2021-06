Beaucoup de monde aux bords des lacs des pays de Savoie, c'est parti pour la saison estivale !

Les plages des lacs des pays de Savoie étaient prises d'assaut ce dimanche. Pour les loueurs de pédalos, paddles et autre kayaks ce week-end marque le coup d'envoi de la saison.

Avec le soleil et la chaleur, vous étiez très très très nombreux ce dimanche sur les bords des lacs d'Annecy, du Bourget ou encore d'Aiguebelette. Pour les professionnels, comme les loueurs de pédalos ou de kayak, ça y est la saison est lancée. Après le covid et une météo assez mauvaise au mois de mai, ce beau week-end marque vraiment la reprise des activités de plein air.

Au lac d'Aiguebelette par exemple les clients ont défilé toute la journée chez Vertes Sensations, loueur notamment de paddles et de kayaks.

Avant de monter sur un paddle il faut penser à tout ! Reportage au lac d'Aiguebelette Copier

Départ en paddle au lac d'Aiguebelette © Radio France - Anne Chovet

La saison estivale démarre

Avec une météo pourrie au mois de mai, les loueurs n'ont pas vu grand monde lors des ponts et jours fériés alors ce week-end marque vraiment le début de la saison estivale. "Beaucoup de monde, beaucoup de réservations" explique Alexandra de Vertes Sensations, ravie d'entendre le téléphone sonner à nouveau. "Ça fait plaisir d'avoir cette dynamique et de pouvoir retravailler à peu prés normalement".