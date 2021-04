"Beaucoup de monde" pour les messes de Pâques dans le Finistère

Un an après, Pâques est encore chamboulé par le Covid-19 cette année. Les traditionnelles célébrations doivent s'adapter, comme dans le Finistère. "On est bousculés avec le couvre-feu, donc les cérémonies ont lieu dès le matin et s'étalent toute la journée pour respecter les règles sanitaires. On commence dès 6h30 du matin", explique l’évêque Monseigneur Laurent Dognin. Les familles peuvent rester ensemble dans l'église. Mais les personnes qui ne vivent pas sous le même toit doivent laisser deux chaises entre eux, et un rang sur deux est laissé vide. Ce qui limite le nombre de places à chaque messe.

"Il y a beaucoup de monde donc on a multiplié les messes. Tous les prêtres s'y sont mis. J'y vois un très beau signe d'espérance dans cette période anxiogène", souligne l'évêque. Le diocèse de Quimper et Léon a même dû rappeler des prêtres qui sont à la retraite. Une trentaine d'adultes ont été baptisés, en plus des baptêmes d'adolescents et d'enfants.

Possible de faire plus de 10 km pour aller à la messe

Une des différences par rapport aux autres confinements, c'est que les croyants peuvent utiliser les attestations pour se rendre à l'église. "C'est plus facile pour venir. On peut cocher une case, et ça nous permet de dépasser la limite des 10 kilomètres. C'est important, notamment pour les grandes paroisses rurales", précise Monseigneur Laurent Dognin.

Les hommes d'église ressentent eux aussi le besoin de la population d'échanger plus que d'habitude dans cette période difficile. "Il y a beaucoup de confessions dans cette période. Pâques c'est aussi une victoire sur le mal. Beaucoup de gens souffrent. Le soutien moral est essentiel."

Autre conséquence de la crise, l'église a beaucoup moins de rentrées d'argent. "Les quêtes ont beaucoup diminué. Et l'Eglise vit des dons. On est obligés de regarder comment on va faire des économies. Sinon c'est clair qu'on ne pourra pas tenir" constate l'évêque.