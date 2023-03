Beaucoup de soleil, peu de neige, les skieurs en profitent quand même à Cauterets

Un soleil magnifique et 7°C en haut des pistes. C'est la chaleur ce mercredi à la station de ski de Cauterets où le domaine est ouvert, quasiment en totalité. À cause de la neige, certaines remontées mécaniques étaient fermées, tire-fesse et télésiège. Malgré ces conditions de printemps où la neige se fait de plus en plus rare, les skieurs s'adaptent. Par ailleurs, N'Py a annoncé la fermeture anticipée de la station de Gourette. Le domaine devait fermer le 10 avril, et finalement fermera le 2 avril, faute de neige.

Sylvie et Thierry, deux Vendéens en vacances à Cauterets © Radio France - Marion Aquilina

Le gang des Cauterésiens skieurs depuis des décennies © Radio France - Marion Aquilina

Grâce et Maïna, du ski club de Nay, à Cauterets © Radio France - Marion Aquilina