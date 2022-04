"Beaucoup de sorties refusées" : la colère des agents du foyer Blanche de Fontarce

Une vingtaine d'agents de Blanche de Fontarce se sont réunis ce mardi pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Le site regroupe plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux dans l'Indre, notamment un Ehpad à Chaillac et un foyer de l'enfance à Châteauroux.

La situation ne semble pas s'améliorer à Blanche de Fontarce. Cela fait déjà plusieurs mois que les syndicats interpellent les élus sur les difficultés rencontrées par les agents. Ce mardi, une nouvelle mobilisation a rassemblé une vingtaine de personnes. La dégradation des conditions de travail est la première source de préoccupation. Les moyens humains sont insuffisants, selon les témoignages de plusieurs membres du personnel. "C'est impossible de tout gérer alors on ne fait pas correctement notre travail", regrette Sylvie. Elle travaille au Foyer de l'enfance depuis une quinzaine d'années. "Au début, quand je suis arrivée, on pouvait se permettre de discuter avec les jeunes, de faire des sorties avec eux mais ça n'est plus possible", ajoute-t-elle.

