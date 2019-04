Beaucourt : les clochers de la ville sonneront ce mardi à 20h

Beaucourt, France

"En soutien à notre patrimoine et à notre Histoire, les clochers de la ville de Beaucourt, dans le Territoire de Belfort, sonneront ce mardi 16 avril à 20h, pendant 15 minutes", indique Thomas Bietry, le maire de Beaucourt, dans un communiqué. Après l’incendie de Notre-Dame de Paris, le maire de Beaucourt exprime également "toute sa reconnaissance aux pompiers mobilisés durant de nombreuses heures" et tient à "saluer leur courage"."Grâce à leur intervention, la structure de la cathédrale et de nombreuses oeuvres d’art ont pu être sauvées des flammes", salue-t-il.

Les cloches de la cathédrale de Belfort sonneront mercredi à 18h50

Ce mardi matin par Romain Molliard, le maire de Combeaufontaine, en Haute-Saône, avait lancé un appel pour faire sonner les cloches de chaque église de Franche-Comté ce mardi soir à 20h, "en signe de reconnaissance à Notre Histoire Commune". Toutes les cloches des cathédrales de France sonneront, elles, mercredi à 18H50, "heure du début de l'incendie à Notre-Dame", en "solidarité avec le diocèse de Paris", a par ailleurs annoncé la Conférence des évêques de France ce mardi après-midi sur Twitter.

« Les cloches de la cathédrale Saint Christophe à Belfort sonneront ce mercredi soir, à 18h50, en lien avec toutes les cathédrales en France (...) Une messe sera ensuite célébrée à partir de 19h par Mgr Blanchet en communion avec le diocèse de Paris suite à l'incendie de sa cathédrale et à l'intention de notre pays », précise également le diocèse de Belfort Montbéliard.

