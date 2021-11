Loiret : un nouveau centre d'accueil pour les Restos du Cœur

Ce mardi 23 novembre 2021 débute la 37e campagne des Restos du Cœur. Dans le Loiret, plus de 600 bénévoles sont répartis sur le territoire. L'an dernier, 13 500 bénéficiaires avaient sollicité les Restos et plus d'un million six cent mille repas avaient été distribués dans le département.

La crise sanitaire fait des dégâts

Afin de répondre à la demande dans le Loiret, un quatorzième pôle vient d'ouvrir ses portes à Beaugency sur le site de l'Agora, avenue de Vendôme. Les Restos du Cœur prennent le relais de l'épicerie sociale dans un local tout neuf.

Bénévole aux Restos depuis sept ans et anciennement sur le site d'Orléans la Source, Elisabeth Créquine est désormais responsable du pôle de Beaugency. Pour elle, il faut s'attendre à voir de plus en plus de demandeurs car la crise sanitaire du Covid a fait des dégâts. "Le Covid a été un facteur déclencheur. Pour le moment, ici ça démarre doucement car on n'est pas encore connu dans le secteur. Le problème c'est que beaucoup de bénéficiaires allaient dans le Loir-et-Cher et maintenant ils vont pouvoir revenir par ici. Je pense que l'on va avoir beaucoup de monde qui va venir car il y a aussi les hausses de factures, d'électricité. On voit de plus en plus de personnes dans la misère."

Il a fallu que je sois à découvert pour faire appel aux Restos du Cœur

Laëtitia Rodrigues est maman d'une petite fille de 9 ans. Divorcée, elle fait appel aux Restos du Cœur depuis l'été. "J'ai longtemps hésité et il a fallu que je sois à découvert sur mon compte pour faire appel aux Restos du Cœur. Quand on fait ses courses avec la calculatrice à l'euro près, c'est là qu'on se rend compte que l'alimentation c'est cher." Mais depuis l'ouverture du site de Beaugency, c'est un soulagement car c'est aussi moins de kilomètres à faire pour elle qui habite Meung-sur-Loire. "J'avais 35 minutes pour aller à Saran alors qu'ici je mets 10 minutes pour venir, donc quand on a pas beaucoup d'argent, le carburant c'est aussi très important."

Les bénévoles

Il y a également les bénévoles : ils sont douze à Beaugency. Parmi eux, il y a des nouveaux comme Catherine qui prend son rôle très à cœur. "J'accueille les gens et je propose des cafés, des gâteaux. Et si la personne a envie de parler je suis là, j'écoute." Pour Jean-Paul Roussarie, trésorier départemental pour les Restos du Cœur, c'est une très bonne chose d'avoir récupéré ce local de la communauté de communes. "La communauté de communes des Terres du Val de Loire nous a proposé de venir nous installer ici avec une gratuité des locaux. C'était pour nous l'opportunité idéale pour implanter une structure de distribution alimentaire." Et 18 familles sont déjà inscrites pour récupérer des denrées dans ce nouveau centre de Beaugency. Il est ouvert chaque lundi et jeudi de 14h à 17h.