Beaugency : atelier de prévention routière pour les deux-roues avec les motards de la police

La police nationale et la police municipale de Beaugency organisaient ce samedi une journée de prévention routière pour les motards. Au total, une soixantaine de participants étaient inscrits et encadrés par une vingtaine de policiers et moniteurs.

Sur le parking du complexe sportif des Hauts de Lutz, à Beaugency, ce samedi, les moteurs de près d'une centaine de deux-roues se faisaient entendre. A l'occasion d'une journée moto, organisée par la police nationale et municipale, plusieurs ateliers de prévention routière étaient organisés : comment retirer un casque de motard au sol, simulateur de conduite deux-roues, sensibilisation sur le contrôle de vitesse et d'alcoolémie... L'activité la plus prisée par la soixantaine de motards amateurs inscrits à l'événement, c'est le parcours de maniabilité.

"Au sol on a mis en place plusieurs types d'exercices", explique Claude Réno, ancien moniteur pendant 33 ans et formateur de moniteurs. "Ce sont des ateliers assez complexes, avec des exercices d'examen pour les futurs moniteurs." Au sol, des petits cônes oranges délimitent des "portes" que les motards doivent franchir en slalomant. "Il y a par exemple un huit, que vous devez exécuter à deux reprises, avec un passager", poursuit Claude Réno, qui organise les ateliers et donne des conseils aux motards.

Réapprendre les bons gestes

Parmi les participants, il y a des aguerris mais aussi des débutants, qui viennent tout juste d'avoir leur permis. Il y a aussi des conducteurs occasionnels, ou ceux qui n'ont pas conduit depuis un moment. Tous peuvent recevoir des conseils des moniteurs bénévoles. Une aide "à la carte", comme l'explique Francis Dworak, ancien motard de la police nationale et désormais chargé de mission deux roues motorisées auprès de la Préfecture. "Si quelqu'un a un objectif quelconque qu'il voudrait améliorer, les motards de la police et les moniteurs sont là."

C'est le cas d'Agnès, motarde depuis 38 ans. Après vingt ans sans conduire, elle a racheté une moto il y a quatre ans. C'est dans un atelier comme celui-ci qu'elle a fait sa remise en selle. "J'avais un doute, je me disais que j'allais être en dessous de tout le monde, qu'il y allait avoir des garçons qui allaient tout maîtriser mieux que tout le monde, et finalement pas du tout", se souvient-elle. "On est là pour se faire plaisir, pour réapprendre les bons gestes, les bons mouvements et regards." Ce samedi, c'est la quatrième fois qu'elle participe à un atelier de prévention routière de la police.

Les motos représentent 2% de la population automobile, mais plus de 22% des morts sur la route.

"Quand on est sur un deux-roues, on est un usager fragile de la route", rappelle Claude Réno, ancien moniteur. Les ateliers de prévention routière sont là pour le rappeler aux motards. "Il y a ceux qui sont passionnés mais qui oublient que la route n'est pas un terrain de jeu", déplore ce passionné de moto qui a formé de nombreux moniteurs présents ce samedi à Beaugency. "Ce n'est pas ceux qui conduisent peu qui ont des problèmes sur la route, c'est ceux qui pensent que rien ne va leur arriver. Toute leur passion, il faut donc la raisonner."

Claude Réno, a été ancien moniteur pendant 33 ans à Orléans et formateur de moniteur. Il encadre l'atelier de maniabilité ce samedi © Radio France - Cécile Da Costa

La journée moto permet donc à la police et aux moniteurs de rappeler à tous ces passionnés de deux-roues qu'il faut être vigilants sur la route. "Les motos représentent 2% de la population automobile, mais plus de 22% des morts sur la route", détaille Claude Réno.

Échanges avec les motards de la police

Au-delà de la prévention routière, l'événement mise aussi sur la mise en relation entre les policiers et les usagers de la route. "Ça permet aussi de montrer qu'on n'est pas que des méchants, on est aussi de passionnés et on est aussi là pour donner des conseils", résume Eridan Xiong, motard de la police nationale depuis neuf ans. "C'est important, parce que dans notre métier on a une double casquette : on est là pour sévir quand il le faut mais on est aussi là pour aider la population."

A gauche, Eridan Xiong, motard de la police nationale. A droite, Francis Dworak, ancien motard de la police nationale et organisateur de l'événement. © Radio France - Cécile Da Costa

Après une matinée d'échange et de prévention, l'événement s'est terminé par un périple d'une centaine de kilomètres, entre Beaugency et le Château de Chambord, à moto, évidemment.