Beaulieu-lès-Loches : un appel aux donations pour sauver l'abbatiale

Les travaux de l'abbatiale ont commencé il y a un an. Mais aujourd'hui, elle n'a plus les moyens de financer la fin des travaux. Les habitants ont donc mis la main à la poche. En une semaine, 100 donations pour 50 000 euros. Il reste encore 133 000 euros à trouver.

La mairie a pour le moment dépensé 2,5 millions d'euros pour reconstruire le clocher de son abbatiale, financé à 60 % par l'Etat. Mais pour terminer la totalité des travaux, elle est à sec. Les deux tiers de l'abbatiale pourraient donc ne pas être rénovés. Mais Sophie Métadier, maire du village de 1800 habitants, a eu une idée : elle a lancé un appel aux donations. "L'idée est que tout le monde s'y mette pour permettre la fin des travaux".

Pari pour le moment réussi

Aussitôt dit, aussitôt fait. En une semaine, la mairie a déjà récolté plus de 50 000 euros grâce à une centaine de donateurs. Des grosses donations, Charles a donné plus de 1000 euros : "J'ai donné car c'est notre patrimoine et il ne faut pas qu'il se détériore. C'est notre plus grande richesse. Les étrangers viennent voir notre pays pour ce genre de monuments." Mais tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Certains Bellilociens ont donné 5 euros et ont participé également.

Un manque de 133 000 euros

Pour terminer, il manque encore 133 000 euros. Si vous voulez donner, vous pouvez le faire sur le site internet de la fondation du patrimoine, ou bien directement en mairie de Beaulieu-lès-Loche.