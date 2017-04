Beaumont-lès-Valence : des habitants se mobilisent pour la réouverture de la piscine municipale

Alors que la piscine restera fermée pour le deuxième été consécutif, plusieurs associations et un collectif en appellent à l'agglomération Valence-Romans pour financer les travaux de rénovation que la municipalité refuse d'engager.

Cet été encore, tous ceux qui avaient pris l'habitude de venir poser leur serviette au bord de la piscine municipale de Beaumont-lès-Valence trouveront porte close. Faute de travaux pour la remettre en l'état, la piscine restera fermée, pour le deuxième été de suite. Lorette Fustier, du collectif Beaumont, ne s'y résout pas.

Cette piscine fermée, c'est un crève-cœur. Le village est mort, il n'y a plus de bruit. Avant, l'été, on entendait les enfants qui criaient, il y avait de la vie. Mais on préfère fermer la piscine. C'est triste.