Beaumont-lès-Valence : une enseignante a un enfant positif au Covid, sa classe pourrait fermer un mois

Une quinzaine de parents se sont rassemblés ce jeudi 2 décembre devant l'école Pierre-Mendès France à Beaumont-lès-Valence. Des élèves de CM2 pourraient ne plus avoir classe jusqu'aux vacances de Noël faute de trouver un remplaçant à l'enseignante absente à cause du Covid-19.

L'épidémie de Covid-19 reprend en France et provoque quelques situations très inconfortables. Une enseignante de Beaumont-lès-Valence a un enfant positif au virus. Elle est absente et pourrait ne pas revenir ces prochaines semaines en fonction de la transmission du virus et des règles d'isolement. L'histoire pourrait s'arrêter là mais il est compliqué de trouver un remplaçant. Une quinzaine de parents d'élèves se sont donc rassemblés ce jeudi 2 décembre pour alerter sur leur cas.

"C'est un peu la catastrophe, on se prépare à avoir un mois sans école et sans apprentissage pour des enfants en CM2", s'alarme Camille Corfa, mère d'une élève. Les enseignants remplaçants dans la Drôme sont déjà tous mobilisés. Contrairement au premier confinement, quand les parents ont fait l'école à la maison, ils n'ont cette fois pas les leçons sur lesquelles travailler puisque l'enseignante étant absente, c'est à son remplaçant de fournir le travail. Sauf qu'il n'y en a pas. C'est le serpent qui se mord la queue.

Les parents rencontrent aussi des difficultés pour poser des jours et garder leurs enfants selon Camille Corfa : "C'est moins facile et automatique qu'au premier confinement et puis il y a des mamans infirmières, mobilisées à l'hôpital, qui ne peuvent pas être absentes". L'inspection académique indique que 2% des jours de classes n'ont pas été assurées sur le mois de novembre dans le département de la Drôme.