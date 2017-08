Deux soeurs beaunoises inventent le repas équilibré pour la pause déjeuner

Sofia et Siheme El Kamel se sont penchées sur la question de la pause déjeuner. On mange souvent trop vite, devant l'ordinateur, et pas toujours des plats équilibrés. Elles lancent leur entreprise So Lunch, pour proposer des repas sains et personnalisables à emporter

Si vous n'avez pas le temps ou l'occasion de manger sainement pendant la pause déjeuner, elles ont peut-être la solution. Sofia et Siheme El Kamel ont nommé leur projet "So Lunch". Le concept : un restaurant proposant des repas équilibrés et personnalisables, sur place ou à livrer directement au bureau. L'idée est venue de Sofia, 23 ans.

"J'ai l'habitude de me faire à manger moi-même et d'emporter mon tupperware au travail. Un jour, je l'ai oublié... Et je me suis rendue compte que, pour manger sainement, il y avait zéro offre sur Dijon. Je me suis dit que le concours était l'occasion de se lancer."

Ensuite, l'aînée, Siheme, 25 ans, se greffe au projet. Et les deux sœurs, passionnées de cuisine, travaillent le concept ensemble.

"On va proposer une restauration rapide, saine, bio, où vous choisirez ce que vous voudrez mettre dans votre assiette, avec tous les ingrédients que vous voulez." Au menu, quelques spécialités maison comme de la salade de quinoa, des falafels, des frites de patate douce...

200 000 euros de budget

Déterminées, Sofia l'alternante en banque et Sihème la coach sportive sont toutes deux sont prêtes à lâcher leur travail pour se consacrer entièrement à leur projet. Même si tout reste encore à faire.

"La suite, c'est de trouver un local le plus rapidement possible pour ouvrir le restaurant. Nous avons établi un budget prévisionnel de 150 à 200 000 euros... C'est une belle somme." Fin juin, grâce à un concours organisé par l'enseigne Carrefour, elles ont déjà remporté 5000 €.