Beaune : l'acteur Pio Marmaï promet de défendre la Bourgogne et ses vins "jusqu'à la mort !"

On espère que cette 161° édition sera un grand cru ! Beaune retrouve son public pour la grande vente aux enchères des Hospices. Un moment de solidarité et de prestige parrainé par les acteurs Pio Marmaï et Jeanne Balibar, qui font monter l'ambiance.

Il fait frisquet dans les rues de Beaune. Pas plus de 5° ce dimanche 21 novembre en Côte-d'Or, mais pourtant l'ambiance commence singulièrement à se réchauffer à quelques heures de la 161° vente aux enchères des Hospices.

A partir de 14h30, 349 pièces de vins seront mises aux enchères sous la grande halle face à l'Hôtel Dieu. Contrairement à l'année dernière et aux restrictions imposées par la crise sanitaire, l'évènement est cette fois-ci ouvert au public. L'occasion de saluer et applaudir les comédiens Jeanne Balibar et Pio Marmaï, marraine et parrain de cette vente de prestige.

Jeanne Balibar aux côtés d'Alain Suguenot, maire de Beaune © Radio France - Catherine Charvet

Je défendrai la Bourgogne et ses vins jusqu'à la mort ! " -Pio Marmaï

Les deux acteurs ont été présentés en grande tenue sous le kiosque de la place Carnot. L'occasion pour Pio Marmaï de revenir sur le tournage du film de Cedric Klapisch "Ce qui nous lie" où il confie avoir rencontré sa compagne. Emu et enthousiaste, le comédien s'est exclamé "Je suis prêt à défendre la Bourgogne et ses vins jusqu'à la mort !"

Pio Marmaï prêt a jouer son rôle de parrain © Radio France - Catherine Charvet

On espère cette après midi battre le record de l'an dernier : 660.000 euros pour la pièce maitresse. Cette année 349 pièces qui seront mises en vente et cinq feuillettes, (56 pièces de blanc et trois feuillettes + 293 pièces de rouges et deux feuillettes), soit une cinquantaine de cuvées au total. La pièce des présidents sera un Corton Renardes grand cru.

On rappelle que le produit de ces enchères finance entièrement l'hôpital de Beaune.