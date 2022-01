Beaune : la librairie Athenaeum récompensée par une revue nationale spécialisée sur le vin

Une librairie spécialisée sur le vin à l'honneur à Beaune ! Située juste à côté de l'Hôtel-Dieu, la boutique l'Athenaeum a reçu le prix "coup de cœur" des spécialistes de la Revue du Vin de France. Le patron de l'établissement Vincent Clément a récupéré sa récompense ce jeudi 6 janvier lors d'une cérémonie à Paris, à côté du président de la République Emmanuel Macron. Le chef de l'état fait aussi partie des personnalités de l'année 2022 pour ses actions concrètes dans le monde du vin et la culture. Pour Vincent Clément, invité de la matinale de France Bleu Bourgogne ce vendredi, la récompense est surtout un aboutissement du travail fourni, avec 3 000 références de livres et de revues sur le vin proposées à l'Athenaeum selon le site de la Revue du vin de France.

France Bleu Bourgogne : Qu'avez-vous ressenti en recevant ce prix, à côté du président de la République Emmanuel Macron ?

Vincent Clément : J'ai d'abord été très honoré ! La Revue du vin de France est l'un des médias de référence sur le sujet. Donc, c'est toujours un grand plaisir d'être consacré de cette façon là, en particulier en présence du président de la République. Il nous a a confié qu'il aimait le vin, pas celui de Bourgogne. Il a rappelé sa venue en novembre dernier avec la chancelière Angela Merkel à Beaune avant son départ... C'était pour lui un très bon moment !

Il vous a parlé d'une référence sur un vin de Bourgogne en particulier ?

Très honnêtement, il a cité le clos Vougeot comme un lieu qu'il a beaucoup apprécié, comme la ville de Beaune en particulier. Mais il ne s'est pas étendu sur des appellations. Je crois qu'il ne voulait pas faire de jaloux non plus !

Vous avez reçu le coup de cœur du jury pour votre travail de libraire spécialisé dans le domaine du vin à l'Athenaeum à Beaune. Vous baignez dans le milieu depuis tout petit ?

Oui, je suis Bourguignon d'origine, de Chalon-sur-Saône pour être précis. Mes parents ont toujours été des amateurs de vin. C'est vrai que je nourris progressivement ma passion pour le vin, j'ai repris l'Athenaeum en 2012. Ça fait tout juste dix ans, en fait ! Et effectivement, on cultive dans ce lieu cette passion pour le vin en mettant à la fois en avant les vignerons avec leurs bouteilles, mais aussi tous les auteurs qui contribuent à la connaissance de ce produit singulier.

Dans cette librairie, justement, on peut acheter du vin, mais que vend-t-elle précisément ?

On a un choix qui est très large puisqu'on a à peu près 1 000 références de vin. On a bien sûr des références bourguignonnes. Vous pouvez par exemple entamer la sélection par un Côte de Beaune si vous voulez rester dans des prix raisonnables. Nous proposons aussi les meilleurs grands crus de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits.

C'est ce travail là qui a été valorisé d'après le jury ?

Oui, c'est ce qui a été valorisé. C'est en particulier le travail autour de la librairie spécialisée dans le vin. C'est ce qui fait notre renommée, puisqu'on est vraisemblablement lancé avec nos clients et les professionnels du vin qu'on a la chance de croiser. Selon eux, nous sommes a priori le lieu le plus riche en termes d'offre littéraire sur le vin en France, et même vraisemblablement dans le monde.

Et ce prix de la Revue du vin de France, justement, ça va changer quoi ?

Ça ne va pas changer grand chose. On va continuer de faire notre travail avec passion, avec toute l'équipe. En revanche, ça nous permet d'avoir un éclairage supplémentaire, bien sûr. On reste un lieu à découvrir pour beaucoup de monde !

Ce prix peut attirer aussi de nouveaux clients ?

Peut-être ! Mais on a la chance d'avoir déjà une clientèle très variée. On est à la fois effectivement situé juste en face de l'Hôtel-Dieu, donc on bénéficie de la clientèle touristique, notamment des familles avec une offre de littérature dédiée aux enfants. Nous avons aussi beaucoup de clientèle locale et régionale qui vient chez nous. On marche vraiment sur les deux pieds et on essaie de satisfaire autant les clients touristes que les clients locaux. _ C_e qu'on peut dire simplement, c'est qu'après un début d'année 2021 qui a été effectivement assez compliqué, la fin d'année s'est plutôt bien passée. On avance un peu à tâtons, c'est la difficulté de l'exercice en ce moment.

Dernière question, Vincent Clément, que choisissez-vous entre la future Cité de la gastronomie et du vin à Dijon et la Cité du vin à Beaune. Vous penchez sur l'une des 2 villes en particulier ?

Non, ma réponse est très diplomatique. Mais je pense que la Bourgogne dans son ensemble a besoin d'avoir des phares qui font rayonner le milieu du vin. Globalement, je pense qu'il y a de la place pour les deux villes. Les touristes et les amateurs de vins du monde entier sont ravis de passer à Dijon et à Beaune lors de leur périple.