Beaune : les Restos du Cœur espèrent collecter plus de 20.000 euros avec une vente de vins

Les Restos du Cœur comptent sur vous ... et sur votre passion pour les grands vins de Bourgogne. Une vente aux enchères au profit de l'association a lieu à Beaune, vendredi 10 décembre 2021. Plus de 20.000 euros sont escomptés.

Il y a trois semaines, la 161e vente des vins des Hospices de Beaune a rapporté près de 13 millions d'euros - dont 800.000 euros pour la seule pièce des présidents. Vendredi 10 décembre 2021, une autre vente aux enchères de grands vins de Bourgogne a lieu a Beaune, au profit cette fois des Restos du Cœur en Côte-d'Or. Plus de 100 lots sont à acheter dans cet évènement, qui a lieu chaque année depuis plus de 25 ans.

Le commissaire-priseur promet de la qualité

Des lots d'une, trois ou six bouteilles de vin de Bourgogne sont mis aux enchères. Des pièces données par des domaines, des négociants, ou par le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB). Quelques grands crus, des premiers crus ... et uniquement de la qualité promet Grégoire Muon, le commissaire-priseur en charge de la vente : "On est sur du bon voire du très bon, assure-t-il. De beaux domaines et de belles bouteilles, des domaines qui sont difficiles à trouver sur le marché, c'est l'opportunité d'acquérir des choses finalement assez rares".

A la veille de la vente, il décompte 20% de dons en moins par rapport à l'année précédente. Il l'explique notamment par le contexte climatique - gel du printemps, pluies de l'été. "Pas une année facile, ça appelle peut-être de la prudence de la part des domaines", note Grégoire Muon.

Plus de 20.000 euros espérés

En 2020, cette vente aux enchères avait permis de récolter un peu plus de 22.000 euros. Les organisateurs espèrent faire aussi bien ... voire mieux. La somme sera reversée en intégralité aux Restos du Cœur de Côte-d'Or, principalement à l'antenne de Beaune - qui prend en charge environ 130 familles en ce début décembre, soit 350 personnes. Les milliers d'euros permettront d'acheter de la nourriture, qui sera ensuite redistribuée gratuitement, mais également des fournitures comme des masques, du gel hydroalcoolique, des stylos ou du papier.

Comment participer ?

Pour assister à l'évènement, qui a lieu à l'Hôtel des ventes de Beaune à partir de 19 heures, le pass sanitaire est obligatoire. Il est également possible de suivre et de participer à la vente sur internet. Il est également possible de faire des dons de bouteilles jusqu'au début de la vente.