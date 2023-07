Beauregard - Le budget des festivaliers est-il de plus en plus serré ?

Le thermomètre affiche 27 degrés, et une bière bien fraiche ça ne se refuse pas ! Philippe et Sébastien eux en tous cas ne rechignent pas et se désaltèrent en trinquant. Même si reconnaissent-ils, les prix ont augmenté depuis les débuts du festival. "La pinte est à 7, 8 même 10 euros. On sent depuis les premières années que le festival s'est professionnalisé, et que les emplacements sont plus chers, et qu'il faut rentabiliser".

"Mais on n'est pas les plus à plaindre ! Et ça reste un plaisir, on revient chaque année quelque soit la programmation" ajoutent-ils. "Même si les churros à deux euros, ça commence à taper !" plaisante Sébastien.

Le budget est plus serré en revanche pour Nina et Hugo. Etudiants tous les deux, ils ont reçu leurs pass 4 et 5 jour en cadeau, de Noël pour l'une, et d'anniversaire pour l'autre. Et ils gèrent sur place avec un petit budget. "On s'achète un peu à manger, mais on vient avec des sandwichs aussi. Et on a nos gourdes qu'on peut facilement remplir à tous les points d'eau. Et une petite bière quand même de temps en temps !".

Les temps sont devenus plus durs aussi pour les restaurateurs. Qui ont vu le prix des emplacements augmenter. Et reconnaissent que la fin de l'argent liquide sur le festival, avec le paiement obligatoire par badge préchargé désormais, fait moins leurs affaires qu'avant...