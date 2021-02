Beauvau de la sécurité : "C’est l’occasion de repartir sur de bonnes bases" pour Alliance Police en Limousin

Lancé début février par le Premier Ministre Jean Castex, le Beauvau de la sécurité se poursuit, dans le cadre de la grande concertation nationale sur les forces de l'ordre, voulue par Emmanuel Macron. Ce grand débat fait suite aux polémiques sur les violences policières ou encore le racisme dans la police. Une approche qui a d'abord fait bondir les syndicats, mais ils ont finalement accepté de participer à ce rendez-vous inédit. Pour Grégory Hugue, secrétaire du syndicat Alliance Police en Limousin, il y a effectivement des choses à discuter et à régler. Il était notre invité ce mardi sur France Bleu Limousin.

Une table ronde consacrée à la relation entre la population et la police

Les discussions vont se poursuivre jusqu'en mai, avec un premier thème abordé en table ronde ce lundi : les relations entre la police et la population. Pour Grégory Hugue, il est important de commencer par ça et sous cette forme, car "c'est l'occasion de débattre avec des interlocuteurs qui ne sont pas du milieu de la police nationale, d'avoir un autre ressenti, de faire avancer les choses et sortir de ces années d'entre soi où on a pensé, à force de réunions dans les ministères qu'on pourrait faire avancer seul le débat."

L'enjeu est d'autant plus important pour le syndicaliste qu'il constate réellement un désamour entre la population et la police."En Limousin on a senti ces derniers mois, ces dernières années, une certaine violence. Quelque chose de lancinant, une certaine défiance vis-à-vis de la police." Il estime ainsi que, depuis 2016, la cote d'amour vis-à-vis de la police a reculé.

Les policiers "fusibles" de la colère sociale ?

Le changement coïncide avec les différents mouvement sociaux assure Grégory Hugue, en citant notamment la réforme des retraites et le mouvement des gilets jaunes. "Je pense que cette baisse de popularité est liée aux événements politiques, au climat social. Cette défiance et cette colère ne vont pas directement en direction des policiers, ils sont à nouveau le fusible de ces événements."

Le représentant d'Alliance Police en Limousin reconnait qu’il y a aussi parfois des comportements inappropriés du côté des forces de l’ordre, avec des affaires de violences policières dont on parle de plus en plus. Un sujet pour lequel il préfère parler de "gestes, d’erreurs techniques qui ont pu être faites." Mais selon lui, c’est lié aussi à la multiplication des mouvements sociaux et des manifestations. "L’explosion du recours à la violence légitime dans les manifestations a mené à une augmentation significative des gens qui ont pu être blessés, mais des deux côtés. Chez les policiers aussi." Grégory Hugue demande donc à remonter à la racine de ces situations explosives.

"Plutôt que de pointer les conséquences, il faut trouver l’origine de tout ce malaise social."

Parmi les attentes du syndicaliste, il y a aussi d’autres chantiers, avec la justice notamment. Il réclame "une réponse pénale adaptée, notamment sur les auteurs de violences envers des policiers", ainsi que des allègements pour les procédures. Car selon lui, le désamour de la police est aussi lié à des réponses qui ne sont pas à la hauteur des attentes, avec par exemple "des dépôts de plaintes qui traînent pendant des mois et des années, parce que la procédure est alourdie, on ne peux pas s’en sortir et les agents sont submergés de dossiers." »

Le retour d'un climat apaisé passera aussi par des évolutions de ce côté-là estime donc Grégory Hugue. Ce serait aussi une manière de "sécuriser un peu plus les policiers qui se font agresser tous les jours, en Limousin aussi."

Un nouveau départ

Dans ce tableau assez sombre des relations entre la population et la police, le représentant d'Alliance Police en Limousin tient aussi à nuancer la situation. Il estime que le désamour ne concerne qu’une petite frange de la population. "Il n’y a jamais eu un désavoeu complet, mais c’est l’occasion de redémarrer cette confiance, de repartir sur de bonnes bases et d’échanger." Il place donc beaucoup d’espoir dans ce Beauvau de la sécurité, tout en restant un peu méfiant.

"J’espère vraiment que ce ne sera pas l’occasion de créer un programme pour les élections présidentielles de 2022 !" Car ce que ce syndicaliste et ses collègues attendent, ce sont de vraies propositions et des réformes en profondeur, qui tiennent compte de leur avis et de leur expérience.