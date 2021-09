Beauvau de la sécurité : ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron

En déplacement à Roubaix pour cloturer le Beauvau de la sécurité, Emmanuel Macron fait plusieurs annonces ce mardi. Il souhaite plus de présence des policiers et des gendarmes sur le terrain et moins de paperasse.

Le président de la République est arrivé ce mardi à l'école nationale de police de Roubaix. Il a choisi de venir dans les Hauts-de-France pour conclure le Beauvau de la sécurité.

Accompagné de deux ministres nordistes, Gérald Darmanin pour l'Intérieur et Eric Dupond-Moretti pour la Justice, Emmanuel Macron a d'abord rencontré brièvement des élus locaux, à commencer par Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, mais aussi Guillaume Delbar, le maire de Roubaix.

Le Président de la République a ensuite prononcé son grand discours de clôture du Beauvau de la sécurité, sous un chapiteau dressé au milieu de la cour d'honneur de l'école de police de Roubaix. "Je suis venu annoncer une stratégie complète inspirée de vos travaux", a précisé Emmanuel Macron, "Une réponse radicale sur deux sujets, la procédure pénale et le temps long".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les rappels à la loi supprimés

"Quand on va dans un commissariat ou dans une voiture, on voit des piles de papier. Même chose dans les tribunaux. Derrière ces piles de papier, il y a du temps excessif passé. Il y a trop souvent les symptomes d'une impuissance que nos citoyens voient", a souligné le Président de la République avant d'annoncer la suppression du rappel à la loi.

De nouvelles amendes pénales forfaitaires

Emmanuel Macron a annoncé deux nouvelles amendes pénales forfaitaires. "Dès ce mois d'octobre, l'occupation illicite des terrains par les gens du voyages fera l'objet d'une amende pénale forfaitaire", a précisé le Président de la République. "Nos procédures sont trop longues. Quand on arrive c'est déjà trop tard", a-t-il souligné. Les occupations illicites des halls d'immeubles feront aussi l'object d'une amende pénale forfaitaire.

Simplification de la conduite des enquêtes

Le Président de la République a souhaité une simpllification drastrique de la conduite des enquêtes, une réforme qui devra être précisée dans le cadre des Etats généraux de la justice, dont l'ouverture est prévue prochainement. Il faut "repenser les grands équilibres de la procédure pénale", a ajouté le chef de l'Etat à Roubaix où il clôture le Beauvau de la sécurité, en demandant au Garde des Sceaux de lui proposer "d'ici trois mois", "des mesures très concrètes".

Une loi de programmation pour les sécurités intérieures

Emmanuel Macron a confirmé mardi à Roubaix l'élaboration d'une loi de programmation et d'orientation pour la sécurité intérieure qui sera présentée début 2022. "Le but est de penser la gendarmerie et la police de 2030. Une police qui doit se saisir des nouvelles technologies pour agir plus efficacement", a insisté le chef de l'Etat.

Une présence accrue de policiers et gendarmes sur le terrain

Le Président de la République veut doubler sous 10 ans la présence des policiers sur la voie publique." Il faudra peut-être créer des postes ici ou là mais nous avons la possiblité des marges de manoeuvre. Il faut reexaminer les temps de travail. _Les cycles horaires ne correspondent plus au besoin du terrain",_a insisté Emmanuel Macron.

"Nous allons aussi revoir le système de mouvement de nominations. Les nominations doivent s'inscrire dans la durée, et les mutations en fonction des besoins du terrain. Les discussions devront être finalisées au 1er janvier prochain", a ajouté le chef de l'Etat.

La plainte en ligne dès 2023

Le Président de la République souhaite une meilleure prise en charge des victimes. "Je souhaite que la plainte en ligne soit en oeuvre dès 2023", a déclaré Emmanuel Macron. Le Président de la République souhaite aussi un meileur suivi. "Il faut mieux former et mieux aménager nos commissariats et nos brigades pour un meilleur accueil des victimes", a-t-il précisé.

Le bugdet du ministère de l'Intérieur revu à la hausse

« Je n’oublie pas votre quotidien », a insisté Emmanuel Macron devant les policiers et les gendarmes réunis à l'école de police de Roubaix, avant d'annoncer une augmentation du budget du ministère de l’Intérieur de 1,5 milliard d’euros en 2022. C'est 500 millions d'euros de plus que le montant de 900 millions d'euros annoncé fin juillet par le Premier ministre Jean Castex.

Un temps de formation plus long

"La formation n'est pas assez longue. Le temps de formation sera augmenté de quatre mois pour les gardiens de la paix et 50% de temps en plus pour les policiers et gendarmes", a annoncé le Président de la République.

Les caméras-piétons

"C'est un outil qui dissaude et qui protège tout le monde. Nous n'avons rien à perdre avec la transparence en permanence. Il faut déployer et là aussi former pour bien encadrer l'utilisation de ces caméras. Il y aura une caméra piéton par patrouilile. 15 000 sont déjà déployées. 15 000 autres seront déployées d'ici la fin octobre. Elles fonctionneront tout le temps du service. C'est bien une caméra qui correspond à vos besoins qui est déployée. Nous devons équiper d'ici 2022 chaque fonctionnaire, puis les véhicules", a déclaré le chef de l'Etat.

Création d'un centre de formation sur le maintien de l'ordre

Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un "centre de formation" sur le maintien de l'ordre pour les policiers, dont l'action a été critiquée lors des manifestations, notamment pendant le mouvement des "gilets jaunes". Ce centre, basé en région parisienne, sera à l'image de celui existant déjà pour les gendarmes à Saint-Astier (Dordogne), a précisé le chef de l'Etat.

Une tenue modernisée pour les policiers

L'uniforme des policiers va évoluer. Ils auront l'an prochain un nouveau polo et un calot au lieu de la casquette. Ce nouvel uniforme sera fabriqué en France et élaboré après un appel aux écoles de mode et de design. Il sera distribué à partir du premier semestre 2022, a précisé Emmanuel Macron."Cela participe du renouveau de la police française et de la considération qui vous est due", a-t-il souligné.

Contrôle de l'action des forces de l'ordre

"Quand il y a des fautes, elles doivent être sanctionnées, quand on aime nos forces de l'ordre, on ne leur passe pas tout", a souligné le chef de l'Etat, "voilà pourquoi je proposerai aux présidents des chambres parlementaires que, sur le modèle de la délégation parlementaire au renseignement, soit créée une instance de contrôle parlementaire des forces de l'ordre qui pourra procéder à l'évaluation de leur action". Par ailleurs, les rapports de l'IGPN et de l'IGGN seront rendus publiques.