Beauvau de la sécurité : ces annonces vont dans le bon sens pour le syndicat Alliance Police en Limousin

Au lendemain du Beauvau de la sécurité et les annonces d'Emmanuel Macron qui veut "plus de bleu sur le terrain" Gregory Hugue le secrétaire général du syndicat Alliance pour le Limousin estime ce mercredi sur France Bleu Limousin que ces annonces vont dans le bon sens, mais il attend les détails.

Invité de France Bleu Limousin ce mercredi matin le secrétaire général du syndicat Alliance Police pour le Limousin a accueilli favorablement les annonces d'Emmanuel Macron faites la veille lors du Beauvau de la sécurité. Concernant notamment la volonté du chef de l'état de doubler les effectifs de policiers sur le terrain d'ici 10 ans "Je suis preneur" commente Grégory Hugues qui néanmoins s'interroge " Est-ce qu'on va mettre des policiers qui étaient affectés sur d'autres missions ?... Si on double les effectifs sans dégrader les conditions de travail de ceux qui sont dans les bureaux c'est une bonne chose" poursuit Grégory Hugue qui attend les détails de ces annonces.

Un discours qui répond aux attentes d'Alliance

Emmanuel Macron a promis aussi qu'il y aurait moins de paperasse à traiter par les policiers. "Moderniser enfin la procédure judiciaire c'était impératif et ça répond aux attentes que le syndicat Alliance émet depuis des années" explique encore Grégory Hugue "On va peut être enfin dématérialiser et travailler sur de vrais supports" précise encore le syndicaliste qui n'est pas hostile à la possibilité de porter plainte en ligne à partir de 2023 même s'il reconnait que ça peut conduire à une accumulation de plaintes qui n'ont pas forcément lieu d'être mais il espère qu'il y aura un certain nombre de filtres qui éviteront à la police d'être débordée.

Des demandes précises qu'il compte adresser à Gérald Darmanin

Sur la possible visite du ministre de l'intérieur en Corrèze ce jeudi mais qui reste à confirmer Grégory Hugue affirme encore qu'il aura des choses à demander à Gérald Darmanin. "Je vais lui dire la même chose qu'à Limoges où il nous avait entendu puisqu'il y a eu de nouvelles recrues en Haute-Vienne et nous avons besoin aussi d'effectifs en Corrèze sur le terrain mais aussi d'enquêteurs judiciaires et on a besoin de renforcer la brigade de motards" conclut le secrétaire général du syndicat Alliance Police du Limousin.