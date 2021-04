Beaux jours et confinement nouvelle formule : du monde dans les jardineries

Avec le beau temps particulièrement précoce cette année et le confinement nouvelle formule qui est annoncé, il y a du monde dans les jardineries. Pour préparer son potager ou embellir son jardin ou son balcon, car on risque de passer un peu de temps chez soi dans les prochaines semaines.

Des chariots remplis de plantes en tout genre, certains rayons dévalisés. Les clients sont nombreux dans cette jardinerie comme Monique qui a voulu faire des réserves. "J'ai vu qu'il y avait un monde fou. Les gens ont eu peur. Moi c'est pareil. J'ai pris beaucoup de terreau. Pour ne pas être en panne".

Pas de risque normalement puisque les jardineries ne vont pas fermer. Mais le confinement nouvelle formule a également influencé Eric et Patricia qui ont eu envie d'embellir leur maison dans laquelle ils vont passer pas mal de temps dans les prochaines semaines. "On a pris essentiellement des plantes pour décorer une terrasse. Faire des massifs aussi. On a pris des palmiers, des rosiers nains, de la lavande, du buis. Avec le confinement il va falloir s'occuper. Et avec le soleil on a envie de gratter dehors. A midi on a déjà fait le barbecue. Autant le faire au milieu de plantes, de quelque chose de beau".

Cette année il y a du monde dans les jardineries reconnait Laurent, le responsable de Gamm Vert à Sorbiers. "Le beau temps est au rendez-vous et nous permet d'attaquer la saison de façon précoce. Et puis les gens ont plus de temps libre avec le confinement et le télétravail. Ils redécouvrent les extérieurs de chez eux et en profitent pour les embellir". .

Attention tout de même il risque de geler la semaine prochaine dans la Loire. Alors pour les géraniums ou le potager, il vaut mieux attendre encore quelques jours.