Bébé mort à Ladon : la mère et le beau-père ont été placés en détention provisoire

La mère et le beau-père du bébé de neuf mois décédé lundi soir à Ladon, près de Bellegarde, ont été présentés mercredi au Parquet d'Orléans. Les deux sont désormais en détention provisoire.

Dans un communiqué envoyé ce jeudi midi à la presse, le Parquet d'Orléans confirme le placement en détention provisoire de la mère et du beau père du nourrisson de neuf mois décédé lundi soir à Ladon, près de Bellegarde. Placés en garde à vue dès lundi, ils ont été présentés mercredi soir à un juge d'instruction et mis en examen pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sur mineur de 15 ans par ascendant et violences habituelles sur mineur de 15 ans suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours".

Le Samu appelé en urgence lundi soir

Lundi 19 juillet, en soirée, le Samu 45 avait été appelé au domicile familial à Ladon pour un bébé de neuf mois présentant des signes physiques inquiétants. Transporté en hélicoptère vers le CHU de Tours, il est décédé dans la nuit. Le Procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial, avait ouvert une enquête de flagrance et demandé le placement en garde à vue de la mère de l'enfant, âgée de 29 ans et du beau-père âgé, lui, de 31 ans.

Encore des zones d'ombre sur les circonstances du décès

À ce stade de l'affaire, le Parquet d'Orléans ne souhaite pas préciser dans quelles circonstances a eu lieu le décès du petit. La mère et le beau-père étant poursuivis pour " violences habituelles", on peut en conclure que le bébé avait subi des violences répétées.

D'autre part, une fillette de sept ans vivait au domicile du couple. Un juge des enfants a donc été saisi pour décider de son placement.