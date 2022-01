Bédarieux mise sur le sport pour inciter les jeunes à rester et à s'installer dans le Grand Orb

Bédarieux dispose de l'un des plus grands murs d'escalade de l'Hérault. La communauté de communes du Grand Orb mise sur le sport et le développement des activités de nature pour relancer ce territoire. Un regain d'activité est constaté. Avoir 20 ans à Bédarieux aurait bien des avantages.

Comme de nombreuses communes rurales, Bédarieux a vu sa population fortement baisser depuis la fin des années 60. Mais un léger regain est constaté par la communauté de communes du Grand Orb depuis le début de la fin du premier confinement en 2020. Pour preuve, les agences immobilières constatent une reprise de l'activité sur ce secteur ces derniers mois. "Les ventes sont bien plus nombreuses" assure le président de la communauté de communes du Grand Orb, qui compte 22.000 habitants et 7.000 emplois. Pierre Mathieu ne cache pas sa satisfaction. "C'est un bon ratio, un très bon ratio, croyez moi. Le public a une volonté de revenir aux sources, c'est ce que nous constatons. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les créations d'entreprises progressent. Le chômage baisse lentement, mais on y croit."

"Il faut donner aux jeunes l'envie de venir chez nous et ceux qui y sont, d'y rester."

Ici, tout est mis en œuvre pour inciter les jeunes à rester à Bédarieux et dans les communes proches. Une réflexion est d'ailleurs engagée pour créer des hébergements temporaires meublés afin de permettre aux plus jeunes de venir suivre ici des stages en entreprise.

"Il faut donner l'envie aux jeunes de venir chez nous, martèle Pierre Mathieu. Nous mettons tout en œuvre pour que cette jeunesse ne s'oriente pas vers les grandes villes. Nous faisons tout pour la conserver. Il nous faut être attractif, proposer des choses en adéquation avec leurs attentes. Encore plus en cette période de crise sanitaire"

"Aujourd'hui, les jeunes ont besoin de se rencontrer, de se fédérer, explique le président de la communauté de communes du Grand Orb. Il y a une demande. C'est pour cette raison que nous avons l'intention de créer un tiers-lieu pour qu'ils puissent se retrouver. Les demandes de subventions sont lancées. Le projet pourrait aboutir en 2022, voire 2023."

À une heure de Montpellier et 30 minutes de Béziers, Bédarieux compte 460 km carrés de nature

La communauté de communes du Grand Orb compte 1.500 entreprises. Un tiers d'entre elles se situe à Bédarieux. Ces derniers mois, les porteurs de projets sont plus nombreux et se manifestent auprès des services de cette collectivité. "Nous accompagnons actuellement 35 projets", explique Joséphine Granier manager de commerce à la communauté de communes. Ici le taux de chômage est de 20 %. La main-d'œuvre ne manque pourtant pas mais les compétences pas forcément adaptées. "Certains jeunes ont quitté le territoire pour avoir des opportunités ailleurs, l'idée est de les inciter à revenir."

23 ouvertures de commerces à Bédarieux et alentour

"Les porteurs de projets ont une volonté de recréer une vie de proximité." -Joséphine Granier manager de commerce à la communauté de communes

Le territoire de Bédarieux bénéficie d'un regain économique important en 2021 - Communauté de Communes du Grand Orv

Mathieu Lopez fait partie de ces jeunes ayant quitté Bédarieux après l'obtention de son baccalauréat professionnel. D'abord spécialisé dans l'audit technique, ce jeune trentenaire a tout plaqué pour créer en 2017 une brasserie, "Les Aucels" (qui signifie oiseau en occitan). Depuis, ce Bédarissien, installé dans l'ancienne caserne des pompiers, a recruté six salariés et produit 250.000 bouteilles de bière, de boisson sans alcool et de thé glacé. La petite entreprise poursuit son développement et espère multiplier par deux sa production en 2023.

Mathieu Lopez, gérant de la brasserie Les Aucels à Bédarieux © Radio France - Stéfane Pocher

''Revenir aux sources, était une nécessité, explique-t-il. Nous avons pris cette décision commune avec ma femme. Sincèrement, on est bien ici. Nous avons fait ce choix de créer l'entreprise, d'embaucher six personnes. L'idée de faire venir des gens ici. La ville a beaucoup changé. C'est bien plus animé."

"L'emploi, c'est ce qui permet de retenir un jeune. Quand nous avons lancé la société, on a eu du mal à recruter. C'est surtout un problème de compétences."

20% de chômeurs à Bédarieux

20 % de la population était à la recherche d'un travail en 2020 contre quasiment 15 % en 2015. Mais si ce taux reste encore très élevé, il aurait tendance à baisser ces derniers mois. Dans le secteur, un tiers de la population n'a aucun diplôme, d'après les derniers chiffres de l'Insee (2018). Seulement 20 % des Bédarissiens ont réalisé des études supérieures. Cependant, la part des jeunes ayant un diplôme supérieur progresse de cinq points, atteignant 18 % .

Un emploi, voilà ce qui a motivé Eliot Morel. Ce Gardois est arrivé à Bédarieux en août 2021. Ce jeune de 21 ans prépare une licencie pro en alternance à l'IUT de Montpellier. "J'ai saisi une opportunité à Bédarieux en me perfectionnant dans la brasserie de Mathieu Lopez, mais sans connaitre la ville. J'avais un mauvaise a-priori de Bédarieux mais franchement, quelle belle surprise ! Je trouvais que c'était perdu, mais finalement la ville est développée. Je viens d'un petit village dans le Gard, encore plus petit. Ici il y a plein de choses pour les jeunes."

"Vous savez, à mon âge, on ne se fixe pas un objectif de vie en se disant on va aller à tel ou tel endroit c'est surtout le boulot qui nous motive !" - Elliot Morel

Bédarieux dispose de trois lycées, dont un établissement privé. Après le baccalauréat, les jeunes désirant poursuivre leurs études supérieures sont contraints de quitter le Grand Orb. "En revanche, nous proposons de nombreuses formations qualifiantes et rémunérées adaptées aux demandes de 1.500 entreprises du Grand Orb. Elles cherchent toutes à recruter, mais rencontrent bien des difficultés, précise Pierre Mathieu, le président de la communauté de communes.

Le lycée Ferdinand-Fabre dispose de l'une des plus grands murs d'escalade de l'Hérault

Le lycée Ferdinand Fabre à Bédarieux dispose de l'une des plus grands murs d'escalade de l'Hérault © Radio France - Stéfane Pocher

Bédarieux, équipé de l'un des plus grands murs d'escalade de l'Hérault, pourrait faire des envieux. La cité scolaire Ferdinand-Fabre est dispose depuis 2016 d'une section sportive active pleine nature. Seul Montpellier bénéficie d'un enseignement similaire dans l'Hérault : cinq heures de sport hebdomadaire (trail, VTT, escalade, course d'orientation). Olivier Roche est l'un des deux professeurs : "La finalité est de faire revenir les jeunes après leurs études. Ils vivent des moments forts collectifs encrés sur le territoire."

"Notre jeunesse est tout aussi belle en vivant ici que dans une grande ville, explique Titouan, élève en classe de terminale au lycée Ferdinand-Fabre. On nous dit souvent que nous sommes dans l'arrière pays, mais sincèrement cela me plait. Mes amis en dehors de Bédarieux ne m'envient pas. Qu'importe. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent".

Ce témoignage est partagé par une très grande majorité des jeunes rencontrés. "Vous savez, explique Clara, élève de terminale, c'était bien plus sympa d'être confiné ici que dans une grande ville. Je n'ai pas cessé de faire du sport. L'environnement est sain. Nous sommes dans un petit lycée. Nous nous connaissons tous. On est toujours ensemble. Nous partageons des moments forts."

Les collèges et lycées de Bédarieux, comptent 2.400 élèves. Ces dix derniers années, les jeunes de 15 à 29 ans sont tout aussi nombreux. En revanche, Les 30-44 ans enregistrent une forte baisse. Les départs sont significatifs.