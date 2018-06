Bédarrides, France

Bedarrides - Chateauneuf du Pape affronte dimanche Fleurance (Gers) pour le titre de champion de France de Fédérale 2 de rugby à XV. La finale se joue dimanche à Port Leucate.

Un champion du monde de kick-boxing pour gagner la finale

Bedarrides a préparé son match cette semaine avec un champion du monde de boxe pour galvaniser les joueurs. Le vauclusien Bruce Codron s'est avancé sur la pelouse dans le cercle des joueurs les "booster, les pousser". Il explique que "le rugby est un reflet de la vie : quand un collègue est à terre, il faut le relever et l'équipe est plus forte. Mon palmarès parle et les rugbymen m'écoutent différemment".

Ils vont voir ce que c'est une marée verte" Mickaël Mabillon, entraîneur de Bedarrides

Après deux matchs intenses contre Nice puis Beaune, le 3eme ligne aile de Bedarrides, Brian Mortelette confie que "c'est dans la tête que ca se joue". Le joueur ajoute avec un sourire "quoi de mieux pour être heureux? J'ai commencé ici, au CORC". L'entraineur de Bedarrides prévient l'équipe du Gers : "ils vont voir ce que c'est qu'une marée verte. Fleurance c'est comme nous, c'est pas des ratagas ni des laborieux mais c'est du rugby de village comme nous". Le club espère son premier titre depuis sa création en 1909 et le président a déjà pris rendez-vous avec les supporters pour brandir le trophée depuis le balcon de la mairie lundi aprés midi.

Mickaël Mabillon "c'est pas des ratagas ni des laborieux" Copier

L'aventure se termine mais l'histoire du club s'écrit avec le titre

L'ouvreur Bertrand Lombarteix espère garder "la tête froide le jour du match" mais il redoute d'être "submergé par l'émotion le jour de la finale". Le capitaine Simon Carrier veut canaliser cette émotion. L'ancien décathlonien a "failli disputer une finale d'athlétisme avant de revenir au rugby". Cette première finale aura aussi "un goût de revanche car à Aix En Provence, on me disait que je n'avais pas d'avenir dans le rugby".

Pour le président Philippe Damimiani, Bedarrides a l'opportunité d'entrer dans l'histoire avec ce titre de champion de France de Fédérale 2 : sur la pelouse de l'entrainement, le président de Bedarrides a harangué ses joueurs : "ce match n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début de l'histoire car à chaque fois qu'on se verra, on se fera plaisir. Jusqu'à notre mort on saura qu'on a rapporté un bouclier. Ce club a 109 ans et n'a jamais rapporté de titre. Il le mérite et et c'est vous qui allez le rapporter à Bedarrides".

Match Bedarrides - Fleurance dimanche à 15h00 à Port Leucate.

Philippe Damimiani "Jusqu'à la mort, on saura qu'on a été champion de France" Copier