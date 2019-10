Bègles : le centre commercial Rives d'Arcins expérimente une navette autonome

Bègles, France

Samedi matin la navette autonome a transporté ses premiers passagers. Pour l'instant il s'agit d'un court trajet de quelques centaines de mètres entre les deux extrémités du supermarché Carrefour. Les tests vont se prolonger pendant les vacances de la Toussaint.

Dans un premier temps on va voir comment nos clients perçoivent cette navette, s'ils sont prêts à l'utiliser et pour aller où

- Paule Claverie, directrice du centre commercial Rives d'Arcins

A bord un opérateur s'assure que les systèmes de capteurs et de géolocalisation fonctionnent bien. La navette est alimentée par des batteries électriques pour une vitesse de croisière de 25 kilomètres/heure.

Rives d'Arcins s'est associé à Keolis, l'opérateur de transport et Navya, constructeur de véhicules autonomes. "L'objectif à terme serait de relier, par un cheminement doux et sécurisé les différents espaces commerciaux entre le centre et son Retail Park les Arches, Décathlon, Cultura,..." explique le centre commercial.