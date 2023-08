Bègles : pour fuir les baïnes et les embouteillages, ils choisissent la plage... en ville

En bus, en voiture ou à vélo, la plage de Bègles, c'est toujours moins loin que l'océan, et c'est ce qui motive beaucoup de baigneurs du week-end, comme Christophe et sa famille :

ⓘ Publicité

loading

Même chose pour Aline, qui, elle, habite juste à côté, à Bègles. Venue pour pique niquer avec des amis, les enfants sont à l'eau " avec les papas, et nous on n'est pas stressées comme à l'océan parce que c'est petit, bien surveillé, il n'y a pas de vagues et ce n'est pas très profond ! On peut être tranquilles et profiter" Les baïnes ont aussi repoussé Mélissa de l'océan. Marquée par les récentes noyades, elle préfère emmener ses enfants ici pour la baignade "on est arrivés à midi pour avoir une bonne place à l'ombre, et on va rester au moins jusqu'à 17h !" Les petits alternent entre baignade et gouter, et sont ravis.

loading

La sieste est parfois interrompue par les messages et conseils d'alerte canicule réguliers, donnés par les quatre sauveteurs qui surveillent le site. La surveillance devrait être prolongée cette semaine pour permettre aux baigneurs de se refraîchir jusqu'en début de soirée.