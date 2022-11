Behobia - Saint Sébastien : Nan Oliveras remporte la course mythique de 20 kilomètres du Pays basque

La 57ᵉ édition de la Behobia-Donostia a connu à nouveau un énorme succès ce dimanche. Près de 30 000 coureurs étaient sur la ligne de départ, et c'est finalement le triathlète professionnel Nando "Nan" Oliveras qui a remporté l'épreuve en une heure 1 minute et 29 secondes. Le Catalan de 29 ans a devancé ses compagnons d'échappée Jesus Olmo et Artur Bossy. Premier basque, le Guipuzcoan Pablo Salaverria termine 6e.

Chez les femmes, c'est également une catalane qui s'impose. Cristina Silva a bouclé les 20 kms qui séparent la ville frontalière et la ligne d'arrivée à Saint-Sébastien en solitaire, en 1 heure 11 minutes et 32 secondes devant une autre barcelonaise Mireia Guarner et la basque d'Errenteria Elena Silvestre Soriano.

Luis Miguel Marquina s'impose de son côté dans la catégorie handbike, tandis que Maria Matilla en fait de même chez les femmes.

La "Behobia" a été marquée par la chaleur avec des températures entre 15 et 20 degrés accompagnées de vent du sud. Cette année, 34 pays étaient representés, dont 2.424 coureurs venus de l'hexagone.

Près de 30.000 coureurs ont pris le départ de la BSS © Radio France - Franck Dolosor

34 pays étaient représentés © Radio France - Franck Dolosor

Boucler les 20 kms d'un parcours exigeant est une victoire pour beaucoup de participants © Radio France - Franck Dolosor

Après l'effort, le reconfort à Saint Sébastien pour près de 30 000 coureurs © Radio France - Franck Dolosor