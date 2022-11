Behobia-Saint Sébastien : ce que vous devez savoir sur la course mythique de 20 kilomètres du Pays basque

La 57ᵉ édition de la Behobia-Donostia s'élance ce dimanche matin depuis le quartier frontalier d'Irun. Pour cette deuxième édition post-Covid-19, près de 30 000 coureurs seront sur la ligne de départ. Parmi les 29.732 participants, 8.566 sont des femmes, soit pratiquement 30%, un record. Pour beaucoup, l'épreuve est bien plus qu'un rendez-vous sportif. C'est plutôt une course unique dans laquelle les spectateurs sont présents pour applaudir durant l'intégralité du circuit. À partir de 9h55, selon les niveaux 19 groupes de courreurs vont s'élancer depuis les bords de la Bidassoa à Irun.

La course de 20 kilomètres est le rendez-vous de milliers de passionnés. Parmi les habitués, il y a toujours quelques visages bien connus comme Xabi Prieto, l'ancien capitaine de la Real Sociedad, l'ancien joueur de foot Iñigo Díaz de Cerio, le représentant du gouvernement espagnol dans la communauté autonome basque Denis Itxaso, ou le présentateur vedette de la météo sur Euskal Telebista Andoni Aizpuru qui participe depuis 1985.

Eneko Agirrezabal, le vainqueur de la Behobia-2021 sera aussi sur la ligne de départ pour remettre son titre en jeu. L'an dernier, le coureur de Segura (Gipuzkoa) avait réalisé l'épreuve en 1 h 01 et 41 secondes ! Le basque assure ne pas être en grande forme cette année et pense ralentir sa vitesse et courir à 3:30m / kilomètre.

Cette année, le slogan de la Behobia est "Gozatu", profiter ou s'éclater en langue basque. L'invitation à passer un moment sportif et festif apparaît sur le tee-shirt turquoise préparé cette année par les organisateurs. Ce mardi, les deux coureurs emblématiques Ana Cruz et Martín Fiz ont présenté le tee-shirt et le logo.

Pour la première fois, plus de catalans que de coureurs du Gipuzkoa vont participer à la Behobia-Saint Sébastien. 6.531 sportifs viendront de Catalogne pour seulement 5.765 coureurs des alentours de Donostia. C'est deux mille de moins qu'en 2019.

Les derniers mètres de la course sur le Boulevard en plein centre ville de la capitale du Gipuzkoa © Radio France - Franck Dolosor

Les organisateurs rappellent qu'il est formellement interdit de participer à la course sans dossard officiel, notamment pour des problèmes d'assurance en cas d'accident. Il y a quelques années, un sportif français qui courrait sans dossard s'était blessé et avait dû rembourser les frais engendrés. Cette année encore, des milliers de spectateurs vont assister à la mythique "Behobia" qui sera diffusée en direct sur ETB1.

Cette année, il y aura plus de catalans que de courreurs du Gipuzkoa © Radio France - Franck Dolosor

