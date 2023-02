Bélâbre : 130 personnes manifestent contre l'implantation d'un CADA dans la commune

130 personnes étaient présentes ce samedi matin, place de l'église, à Bélâbre pour manifester leur opposition à la création d'un CADA sur la commune . Le conseil municipal de la commune de Bélâbre, 980 habitants, a en effet approuvé la cession pour 40.000 euros de l'ancienne chemiserie (devenue friche industrielle), à l'association Viltaïs ouvrant la voie à la création de ce centre d'accueil pour demandeurs d'asiles qui pourrait à terme abriter jusqu'à 38 personnes.

Figures anti-immigration au cœur de la mobilisation

Aux cris d'"On est chez nous", les manifestants ont vigoureusement marqué leur opposition à ce projet. Parmi les manifestants Ghislaine affirme "avoir peur" et ne veut pas "de personnes à la charge de la société" dans le village. L'avocat parisien, Pierre Gentillet - habitué des plateaux télé de CNews et revendiquant ses origines berrichonnes - a fait le déplacement et brièvement pris la parole pour soutenir ce mouvement d'oppostion et appeler à la mise en place d'un référendum local sur ce projet.

Des militants du RN de l'Indre, notamment sa présidente Mylène Wunsch, étaient également présents.

Contre manifestation d'une vingtaine de Pro-CADA

A quelques mètres seulement des opposants au projet, des Pro CADA sont venus manifester eux aussi pour apporter leur soutien au projet et à la municipalité. Parmi eux Pauline regrette l'hostilité au projet des opposants "Ce n'est que 38 humains. En fait, c'est juste qu'il ne faut pas oublier. C'est des humains qui fuient leur pays à cause de la misère, de la guerre."

Julien lui souligne aussi un aspect plus économique et des espoirs de redynamisation de la commune. "C'est quand même un projet qui va s'élever à 1 200 000 €, qui va apporter quand même du travail dans le coin. Et puis avoir 38 personnes de plus, ça ne sera pas négligeable rien que pour les commerces, pour la vie. Peut être que parmi eux, il y aura un médecin !"

Un petit cortège d'une vingtaine de personnes (en arrière-plan) étaient également venus pour marquer leur soutien au projet de CADA © Radio France - Sylvain Rogie

Les deux cortèges ont cohabité sans heurt.